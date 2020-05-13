Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
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Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı

Sivas'ta babasıyla birlikte koronavirüsü yenen 5 yaşındaki Ömer, 0-14 yaş arası çocuklar için verilen 4 saatlik iznin tadını babasıyla oynayarak çıkardı. Baba-oğul, parkta eğlendikten sonra futbol oynadı.

Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
13.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:12

Sivas'ta babasıyla birlikte koronavirüsü yenen 5 yaşındaki Ömer, 0-14 yaş arası çocuklar için verilen 4 saatlik iznin tadını babasıyla oynayarak çıkardı.

BABA VE OĞLU VİRÜSÜ BİRLİKTE YENDİ

Kent merkezi Şeyh Şamil Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 37 yaşındaki Hasan Kıraç ile 5 yaşındaki oğlu Ömer Kıraç, Numune Hastanesindeki Covid-19 tedavilerinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Oğlu ile birlikte 14 günlük karantina sürecini geride bırakan baba ve oğlu, İçişleri Bakanlığının 0-14 yaş aralığındaki çocuklar için verdiği sokağa çıkma izninin tadını 3 oğluyla birlikte çıkardı. Kıraç ailesi, parkta eğlendikten sonra ailecek futbol oynadı.

Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı

"14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİNİ ATLATTIK"

Baba Hasan Kıraç, 4 saatlik izinde koronavirüsü birlikte yendikleri oğluyla birlikte parka gittiklerini belirterek, "Oğlumla birlikte 14 günlük süreci atlatmış bulunmaktayız. Bu gün çocuklara verilen 4 saatlik izinde ise oğlumla birlikte parka gittik. Biraz parkta oyun oynadık, diğer abileriyle birlikte futbol oynadık. Evdeki sıkılma sürecini de bu 4 saatlik izinle atlatmış olduk. Çok şükür gayet iyiyiz. Mecbur kalmadıkça herkesi evde kalmaya davet ediyorum. Bu süreci hep birlikte el ele atlatacağız. Parkta Ömer'le birlikte salıncağa bindik, kaydık ve tahterevalli de oynadık" dedi.

Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı

Öte yandan Sivas'ta kent merkezindeki parklar, çocuk sesleriyle şenlendi. Haftalardır sokağa çıkamayan çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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