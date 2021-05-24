Korona virüsten ölen babasının vasiyetiyle aracını bağışladı
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Korona virüsten ölen babasının vasiyetiyle aracını bağışladı

Korona virüsten ölen babasının vasiyetiyle aracını bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bolu'da, korona virüsten hayatını kaybeden Recep Coşkun'un (81) ölmeden önce oğluna söylediği vasiyeti üzerine otomobili Türk Kızılay'a bağışlandı.

Bolu'da, korona virüsten hayatını kaybeden Recep Coşkun'un (81) ölmeden önce oğluna söylediği vasiyeti üzerine otomobili Türk Kızılay'a bağışlandı.

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Mahallesi İpek Sokakta yaşayan 81 yaşındaki Recep Coşkun'a geçtiğimiz yıl Temmuz ayında sağlık sorunları nedeniyle gittiği hastanede korona virüs teşhisi konuldu. Hastanede tedavi altına alınan Coşkun, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine büyük oğlu Hasan Coşkun'u yanına çağırarak öldükten sonra otomobilini Türk Kızılay'ına bağışlamasını vasiyet etti. Recep Coşkun'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine oğlu Hasan Coşkun durumu Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı'ya söyleyerek babasının 2012 model aracını bağışladı. Kızılay'a bağışlanan otomobil üzerine Türk Kızılay'ı logoları yapıştırılarak kullanılmak üzere otoparka çekildi.

Babasının isteği üzerine otomobili Kızılay'a bağışladıklarını söyleyen Hasan Coşkun, "Geçen sene babam korona virüse yakalandı. Kardeşimle beraber yanında refakat ediyorduk. Bu süreçte biz konuşurken babam Covid-19 olduğunu anladı. Yaş olarak ben büyük olduğum için yanına çağırdı. Mal varlığını sözlü olarak paylaştırdı. En son aracı için 'aracımı Kızılay'a bağışlayın' dedi. Biz de evlatları olarak onun emri doğrultusunda aracını Kızılay'a bağışladık. İnşallah o ara anneme, babama hayır olarak geri dönecektir. İnsanlığa, Bolu halkına, Kızılay'a hayırlı olur inşallah. İnsanların baba malı için birbirlerine kırılmaları doğru bir şey değil. Başkaları olsa satıp parasını yemeye çalışırlardı. Biz babamızın vasiyeti doğrultusunda aracı Kızılay'a bağışladık" dedi. - BOLU

Korona virüsten ölen babasının vasiyetiyle aracını bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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