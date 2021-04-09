Korona virüsten hayatını kaybetti.
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Korona virüsten hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Korona virüsten hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde zabıta memuru korana virüse yenik düştü.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde zabıta memuru korana virüse yenik düştü.

Bandırma Belediyesi Zabıta Memuru Serkan Özgürbüz Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesi'nde korona teşhisiyle tedavi altına alınan ancak ağırlaşması üzerine sevk edildiği Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamayarak genç yaşta hayatını kaybeden Bandırma Belediyesi Zabıta Personeli Serkan Özgürbüz'ün ölümü büyük üzüntüye neden oldu.

Bandırma Şehir Mezarlığı'nda Covid önlemleri alınarak düzenlenen cenaze törenine Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Başkan Yardımcıları Ozan Onur Metin Ok ve önceki dönem Belediye Başkanı Dursun Mirza katılırken Serkan Özgürbüz'ün cenazesi ailesi, zabıta memuru arkadaşları çok sayıda sevenlerinin duaları eşliğinde ebediyete uğurlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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