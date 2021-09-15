Korona virüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Korona virüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | Sağlık

Korona virüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı Op. Dr. Hasan Feyzi Katıöz'ün cenaze namazını amcası kıldırdı Sakarya'da özel bir hastanede çalışırken korona virüse yakalanan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz'ün abisi Op. Dr.

Korona virüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Op. Dr. Hasan Feyzi Katıöz'ün cenaze namazını amcası kıldırdı

Sakarya'da özel bir hastanede çalışırken korona virüse yakalanan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz'ün abisi Op. Dr. Hasan Feyzi Katıöz Manisa'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

MANİSA - Sakarya'da özel bir hastanede görev yapan ve korona virüs salgınına yakalanması sonrasında hayatını kaybeden AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz'ün abisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Hasan Feyzi Katıöz, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Sultan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Amcası Ali Katıöz tarafından kıldırılan cenaze namazında Hasan Feyzi Katıöz'ün 3 küçük oğlu da ön safta yer tutarak babalarına son görevlerini yerine getirdi.

Sakarya'da bulunan özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan 50 yaşındaki doktor Hasan Feyzi Katıöz'ün, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde tedavisine başlandığı ve durumunun ağırlaşması sonucu son iki haftadır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. 2 haftalık yoğun bakım tedavisine rağmen dün hayatını kaybeden Op. Dr. Hasan Feyzi Katıöz'ün korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz'ün de abisi olan Op. Dr. Hasan Feyzi Katıöz için ilk tören Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda bulunan çalıştığı özel hastane önünde gerçekleştirildi. Burada yapılan törenin ardından Hasan Feyzi Katıöz'ün cenazesi memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine getirildi. İkindi namazına müteakip tarihi Sultan Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Katıöz'ün cenazesi dualarla Kırtık Mezarlığında toprağa verildi. AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz'ün taziyeleri kabul ederken oldukça üzgün olduğu görüldü.

Emekli imam olan amcası Ali Katıöz tarafından kıldırılan cenaze namazına AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, siyasiler, sağlık camiası ve çok sayıda dost ve seveni katıldı. Merhum Op. Dr. Hasan Feyzi Katıöz'ün 3 küçük oğlu da cenaze namazında ön safta yer tutarak babalarına son vazifelerini yerine getirdi.

Op. Dr. Hasan Feyzi Katıöz'ün evli ve 2'si kız 3'ü erkek 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Korona virüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Son Dakika Haberleri
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