"Korona virüs yayılmaya devam ettiği sürece yeni varyant ve mutasyonlar göreceğiz"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, korona virüs yayılmaya devam ettiği sürece yeni varyant ve mutasyonların görülebileceğini söyledi.

Korona virüs izole edildiğinden beri birçok yeni mutasyonun ortaya çıktığını ve bunlardan bazılarının epidemide hakim suş olarak ifade edildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Vahşi suştan sonra en fazla yayılım gösteren ve şu anda salgını devam ettiren Hindistan-İngiltere kaynaklı delta mutasyonudur. Ancak son aylarda, Botsowana kaynaklı olduğu ve Güney Afrika'da bir bilim kadınının tespit ettiği ve spike-çıpa denen virüsün hücreye yapışma bölgesinde çok sayıda mutasyonun ortak olarak bulunduğu bir suş bildirilmiştir. Bu mutant suş Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de dikkatini çekmiş ve ' Omicron' olarak adlandırmıştır. Vahşi suş ve delta mutasyonundan daha bulaştırıcı olduğu görülen mutant suşun belirlenmesi ve dünyada birçok ülkede tespit edilmesiyle bir panik oluşmuştur. DSÖ bu sebeple bütün ülkeleri bu suşun izlenmesi için uyarmış ve bir brifing vermiştir" dedi.

Omicron olarak adlandırılan bu mutant suşun vahşi suştan daha bulaştırıcı olması sebebiyle izlenmesi kararı alındığını belirten Reşit Mıstık, "Bu suşun şu anda yapılan aşılardan etkilenmemesi ancak daha az ölüm ve daha hafif seyirli olduğu görülmüştür. Ancak aşılılarda daha hafif seyirli bir klinik belirtiler verdiği yönündedir. Genç erişkinlerde çok sayıda olguda görülmüş ve klinik bulgu ve yakınmaların hafif seyrettiği şeklinde haberler de alınmaktadır. Ancak DSÖ, Omicron'un şu anda yapılan aşılardan etkilenmemesi, bağışıklık serumu tedavisinden kaçış, dolaşımda ağırlıklı olarak bulunan Delta mutasyonundan daha bulaştırıcı olması ve toplumda hakim suş olması ve gittikçe artan sayıda görülmesi sebebiyle bu mutant suşu izleme kararı aldığı ve ülkeleri uyardığı bildirilmektedir" şeklinde konuştu.

Firmaların Omicron'u da hedefleyen yeni aşı çalışmalarına başladıklarını anlatan Reşit Mıstık, "Ancak varyanttan sonra bu ayın başında Güney Kıbrıs'tan Biyolog Prof. Leonidis Kostrikis Delta ve Omicron mutant suşlarından ortak bazı mutasyonların olduğu yeni bir varyant bulduğunu bildirmiştir. Bu da dünya basınında yer almış ve buna 'Deltacron' adını vermiş ve yirmi beş kişide görüldüğünü ve 11'nin hastaneye yatırıldığını ifade etmiştir. Uzmanlar bu varyantın daha fazla kişide olup olamayacağını veya etkilerinin ne olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu söylemektedir. Bir başka uzman grubu 'Deltacron'un laboratuvar kontaminasyonu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sonuç olarak şu anda Deltacron'un gerçek bir yeni mutasyon olup olmadığı çoğu bilim insanı tarafından şüphe ile karşılanmaktadır. Ancak Covıd-19'a sebep olan sars-cov-2 virüsü yayılmaya ve insanda hastalık-enfeksiyon yapmaya devam ettiği sürece virüsün özelliği sebebiyle tıpkı grip virüsü gibi yeni suş-varyant veya mutasyonları göreceğimiz kesindir" dedi.

(Abdullah Çibir/ İHA)

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