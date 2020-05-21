"Korona virüs sürecinden güçlenerek çıkacağız"
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"Korona virüs sürecinden güçlenerek çıkacağız"

Yıldırım Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan 'Ramazan İrfanı' programına katılan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, gündemi değerlendi.

21.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:07

Yıldırım Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan 'Ramazan İrfanı' programına katılan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, gündemi değerlendi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Yıldırım Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve Erkan Aydın'ın sunduğu Ramazan İrfanı programının konuğu oldu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinden dolayı İslam Alemi'nin Ramazan ayını mahzun geçirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Camilerin mabetlerin kapalı olduğu bu günleri, evlerimizde bir nevi inzivaya çekilerek tefekkür içerisinde geçiriyoruz. Bu süreci devletimiz milletimiz ile ele ele gönül birliği içerisinde atlatacağız" dedi.

"Dünya diz çöktü"

Covid19 süreci ile birlikte Dünya'nın çok ciddi bir değişim yaşadığını ifade eden Hakan Çavuşoğlu, "Küçük bir virüs bütün dünyayı eve hapsetti. Dünyayı yönettiğini düşünen sözde büyük devletlerin, pandemi karşısında vatandaşlarını kaderlerine terk ettiklerini gördük. Bu süreçten sonra artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Öncelikle büyük devlet olma parametreleri değişecek. Ekonomi, savunma, enerji kaynaklarını yönetme gibi parametreler, artık büyük devlet olmanın temel kıstasları olmayacak. Artık insanlara değer veren, krizleri yönetebilen, vatandaşlarının sağlığını ön planda tutan ülkelere büyük devlet olacak. Dünyanın diz çöktüğü bu süreçten Türkiye güçlenerek, dünyanın en büyük devletlerinden birisi olarak çıkacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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