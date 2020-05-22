Korona virüs sonrası açılmaya hazırlanan restoranlarda yeni dönem
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Korona virüs sonrası açılmaya hazırlanan restoranlarda yeni dönem

Korona virüs sonrası açılmaya hazırlanan restoranlarda yeni dönem Restoranlarda alınacak tedbirleri TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl anlattı Ramazan Bingöl, "100 kişilik restoransa 50 kişilik olarak açılacak" Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede normalleşme adımları kapsamında...

22.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:10

Korona virüs sonrası açılmaya hazırlanan restoranlarda yeni dönem

Restoranlarda alınacak tedbirleri TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl anlattı

Ramazan Bingöl, "100 kişilik restoransa 50 kişilik olarak açılacak"

İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede normalleşme adımları kapsamında restoranların, kafelerin ve lokantaların haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Bu kapsamda restoranlarda alınacak tedbirleri Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl anlattı. Bingöl, " Tuzluklar, karabiberler büyük ihtimalle tek kullanımlık olacak. 100 kişilik restoransa 50 kişilik olarak açılacak" dedi.

Küresel salgın yeni tip korona virüsün (Covid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından kafelerin, restoranların ve lokantaların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Virüsle mücadelede ikinci dönemde normalleşme adımları kapsamında restoranların, kafelerin ve lokantaların haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Bu kapsamda Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoranlarda alınacak önlemlerden bahsetti.

"Masalar arasında yarım metre olan mesafe şuan bir buçuk metre olacak"

Alınacak olan tedbirlerden bahseden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Dünyadaki standartların bir çoğunu toparladık ve ilgili kurumlara gönderiyoruz. Aynı zamanda bizim TÜRES'in sosyal medya hesaplarında da paylaşıyoruz. Biz şunu istiyoruz bu standartların devlet ve STK'larla oturup bir sonuca varıp açılış tarihinden on gün önce açıklanması lazım. Önceden açıklansın ki bu standartlara sektörümüzde hazırlansın. Şuan da bizim yaptığımız araştırmalar doğrultusunda daha önce masalar arasında yarım metre olan mesafe şuan bir buçuk metre olacak. 6 kişi yan yana oturuyorsa aradan bir sandalyeyi çıkaracağız. Ayrıca masalara müşterilerimizin nefesi birbirine gelmeyecek şekilde cam bir paravan yaptırdık. Tuzluklar, karabiberler büyük ihtimalle tek kullanımlık olacak. Garson ve diğer çalışanlarda maske zorunluluğu olacak. Her gelen müşteriye yemekten önce ve sonra kolonya ikram edilecek. Menüler dijitale dönecek. Çatal ve kaşıklar poşetlere girecek. Zaten çatal ve bıçaklar 90 derece sıcaklıkta yıkanıyor. Ayrıca müşterilerimizin ateşi ölçülecek ve rezerveli alınacak. Tabi burada bahçedeki masalar daha avantajlı olacak çünkü müşteriler orada oturmak isteyecek. Bu arada belirlenmedi ama restoranlar da belirli bir kapasite ile açılacak. 100 kişilik restoransa 50 kişilik olarak açılacak" şeklinde konuştu.

Korona virüs sonrası açılmaya hazırlanan restoranlarda yeni dönem

Kaynak: İHA

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