Korona tedbirleri kapsamında 'Kapıkayafest' bu yıl yapılmayacak
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Korona tedbirleri kapsamında 'Kapıkayafest' bu yıl yapılmayacak

Samsun Bafra Belediyesi, 22-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bu yıl yapılmayacağını açıkladı.

Korona tedbirleri kapsamında 'Kapıkayafest' bu yıl yapılmayacak
24.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:02

Samsun Bafra Belediyesi, 22-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bu yıl yapılmayacağını açıkladı.

Dünya genelinde birçok fuar, festival ve karnaval gibi insanların yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinliklerin Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılmayacağını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Hazırlıklarına 2020'nin ilk aylarından itibaren başladığımız ve 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığımız 4.Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivalimizi yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bu yıl yapılmaması kararını aldık. İlçemiz için oldukça önemli bir marka olarak değerlendirdiğimiz Festivalimizin gelecek yıldan itibaren çok daha geniş kapsam ve katılımla gerçekleştirilmesi gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Bafra Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Doğa Festivali'nin ilki 2017 yılında yapılmış ve 2019 yılında Türkiye'nin Sıfır Atık temalı ilk festivali olmasıyla dikkat toplamıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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