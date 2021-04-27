Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
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Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Salgının yeni merkez üssü olan ve günlerdir dünya vaka rekorunun kırıldığı Hindistan'dan kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Oksijen tüplerinin karaborsaya düştüğü ve hastaların pencerelerden atlayarak intihar ettiği ülkede, koronadan ölenlerin cansız bedenlerinin yakıldığı krematoryumlarda da yer kalmadığı ve artık cansız bedenlerin sokaklarda yakıldığı da gelen bilgiler arasında. Öte yandan yakılmak için sıra sıra dizilen cansız bedenlere ait görüntüler dünyanın kanını dondurdu.

Hindistan'dan gelen korkunç haberlere ve görüntülere bir yenisi eklendi. Devlet bakanı yardımcısı da olan bir vekilin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım adeta kan dondurdu.

Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü

YAKILMAK İÇİN SIRALARINI BEKLİYORLAR

T. Mano Thangaraj'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda Kovid-19 yüzünden hayatını kaybeden ve yakılmak için bekleyen cansız bedenlerden oluşan tarifsiz uzunluktaki sıra görülüyor. Üzeri çiçeklerle süslenmiş cansız bedenler yerlere serili vaziyette yakılmak için sıralarını beklerken hayatını kaybeden kişilerin de çevrede üzüntü içinde beklediği görülüyor.

Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü

CANSIZ BEDENLER SOKAKTA YAKILMAYA BAŞLANDI

Ülkedeki krematoryumların kapasitelerinin tamamen dolduğu ve cansız bedenlerin sokaklarda yakılmaya başlandığı da Hindistan'dan gelen haberler arasında. Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle krematoryumlarda yer kalmamasının ardından, ölüler geçici olarak inşa edilen mekanlarda yakılmaya başladı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının, ölülerini yakmalarına izin verilmeden önce saatlerce beklemek zorunda kaldığı ifade edilirken, Başkent Yeni Delhi'de Sarai Kale Han krematoryumunda en az 27 yeni platformun inşa edildiği, krematoryum çevresindeki parka 80 platformun daha eklendiği bilgisi paylaşıldı.

Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü

OTOPARK VE BOŞ ALANLAR KREMATORYUMA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Krematoryum görevlileri, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çalıştıklarını belirtirken, bir yetkili, Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada, daha fazla platforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yeni Delhi'de giderek artan ölü sayıları nedeniyle cansız bedenlerin yakılması için otopark, park ve boş alanların geçici krematoryumlara dönüştürülmesinin planladığı kaydedildi.

Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü

SON 24 SAATTE 323 BİN 144 VAKA TESPİT EDİLDİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 323 bin 144 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 771 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı. Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 197 bin 894'e yükseldi.

Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
SUZAN GUNES: Üzeri çiçeklerle süslenmiş cansız bedenler yerlere serili vaziyette yakılmak için sıralarını BEKLERKEN.HAYATINI KAYBEDEN KİŞİLERİNDE ÇEVREDE ÜZÜNTÜ İÇİNDE BEKLEDİĞİ görülüyor. ÇOK İLGİNÇ HAYATINI KAYBETMİŞ. VE ÜZÜLMÜŞ
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