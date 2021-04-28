Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programları devam ediyor. Birçok kişi aşı için sıranın kendisine gelmesini beklerken aşı karşıtlarının sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. ABD'nin Batı Virginia eyaletinde aşıyı teşvik etmek amacıyla ilginç bir yönteme başvuruldu. 16-35 yaş arasındakilere aşı olmaları durumunda 100 dolar yani yaklaşık 820 lira tasarruf bonusu verilecek.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde aşıyı teşvik etmek amacıyla ilginç bir yönteme başvuruldu. Batı Virginia Eyalet Valisi Jim Justice, 16-35 yaş arasındaki kişilere aşı olmaları durumunda 100 Dolar (yaklaşık 820 TL) tasarruf bonusu verileceğini duyurdu. Vali Justice yaptığı açıklamada gençlerin aşı yaptırmanın öneminin farkında olmadığını belirtti.

NÜFUSUN YÜZDE 40'I AŞI YAPTIRMA KONUSUNDA TEREDDÜT EDİYOR

Justice, 1.5 milyon vatandaşın yaklaşık yüzde 52'sinin aşının en az bir dozunu aldığını, ancak nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının aşı yaptırma konusunda tereddüt ediyor olabileceğini ifade ederek, "Onları ve bizi bu durumun üstesinden gelmek için motive edecek bir yol bulmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Batı Virginia ülke genelinde aşılama oranı yüksek olan eyaletler arasında yer alırken, son haftalarda bu oranda yavaşlama kaydedildi. Ödemelerin geçtiğimiz ay ABD'de onaylanan 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinden yapılacağı belirtildi.

AŞILANMIŞ KİŞİLER MASKELERİNİ ÇIKARABİLECEK

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış vatandaşlara yönelik maske kullanımı hususunda yeni yönlendirmelerini açıkladı. CDC Direktörü Doktor Rochelle Walensky Beyaz Saray basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ABD'de Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış kişilerin, dışarıda tek başlarına veya aile üyeleriyle birlikte yürürken, koşarken veya bisiklete binerken maskelerini çıkarabileceklerini ifade etti. Tamamen aşılanmış kişilerin, birden fazla haneden arkadaşlarıyla birlikte açık hava restoranında yemek yerken maskesiz durabileceğini belirten Walensky, tamamen aşılanmış kişilerin kendileri gibi tamamen aşılanan aile üyeleri ve arkadaşlarıyla yaptığı küçük açık hava toplantılarında veya Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış ve aşılanmamış insanların bir arada bulunduğu yerlerde maskelerini çıkarabileceklerini kaydetti.

SEMPTOM GÖSTERMESELER BİLE TEST OLACAKLAR

Ayrıca CDC'nin, büyük ölçekli toplantılardan kaçınmaya devam etmenin yanı sıra, tamamen aşılanmış kişilerin de orta ölçekli toplantılardan kaçınması gerektiğine dikkat çektiğini bildiren Walensky, CDC'nin canlı performans, geçit töreni veya spor etkinliği gibi kalabalık bir açık hava etkinliğine katılmayı tercih eden tamamen aşılanmış kişilerin maske takmalarını önerildiğini ifade etti. Maskelerin yine de kamuya açık dış ortamlarda ve gerekli oldukları yerlerde takılması gerektiğini belirten Walensky, CDC'nin alışveriş merkezi, sinema veya müze gibi kapalı kamusal alanlarda ise maske takmayı önermeye devam ettiğinin altını çizdi. Doktor Walensky, ev veya yurt gibi bir grup ortamında yaşayan veya çalışan tamamen aşılanmış ABD'lilerin, Covid-19'a yakalanan birinin yanında bulunması halinde, artık 14 gün boyunca başkalarından uzak durmasına gerek olmadığını ifade etti. Fakat semptom göstermeseler dahi yine de test olmaları gerektiğini kaydetti.

BIDEN: YAŞLILARIMIZIN YÜZDE 67'Sİ AŞILANDI

ABD Başkanı Joe Biden düzenlediği basın toplantısında, "Ocak ayında göreve başladığımda, her hafta tam anlamıyla 10 binlerce yaşlı vatandaşımızı kaybediyorduk. Çok sevilen büyükanne ve büyükbabalar, anneler ve babalar, her topluluğun temellerinden her gün binlerce kişi hayatını kaybetti. O zaman göreve geldiğimde, yaşlıların yüzde 1'den azı tamamen aşılanmıştı. Bugün, 100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası, üçte ikisi artık tamamen aşılanmıştır. Ve yaşlılarımızın yüzde 80'inden fazlası en az bir doz aşı oldu. Bu çaba, ABD'li yaşlılar arasındaki ölümlerde yüzde 80'lik bir düşüşle sonuçlandı. Hastaneye kaldırılmada ise yüzde 70 düşüş" ifadelerini kullandı. Ayrıca yaşlılar arasında ırk ayrımı olmadan aşılamaların "esasen eşit" olduğuna dikkat çeken Biden, "Bu rakamlar, bu konuda da bir ilerlemenin işaretidir" dedi.

"GİT VE AŞIYI OL"

Biden, "Sonuç açık. Aşı olduysanız, hem dışarıda hem de kapalı alanda daha fazla şeyi, daha güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Bu nedenle, henüz aşı yaptırmamış olanlar için, özellikle daha gençseniz veya buna ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız, bu aşı olmak için başka bir harika neden. Şimdi. Şimdi" ifadelerini kullandı. Biden, ne kadar çok ABD'li aşılanırsa, ABD'de hayatın bir o kadar "normale daha yakın" hale geldiğini belirterek, "Git ve aşıyı ol. Hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ve tamamen aşı olduktan sonra, büyük kalabalıklardan uzak ve dışarıdayken maskesiz durabilirsiniz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı