Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz

Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının başarısının bilerek kaybettiği seçimden sonra açıklandığını öne süren ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine karşılık, "Biz siyaset yapmıyoruz. Tıbbi araştırmalar hiçbir zaman politize edilmemeli. Aşı virüsün başını ezecek" dedi.

Milyonlarca insanı etkisi altına alan koronavirüse karşı Pfizer ile ortak aşı geliştiren BioNTech'in çalışmalarının yüzde 90 etkili olduğunu açıklaması sonrası şirkete olan ilgi arttı. BioNTech'in kurucularından Türk asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin bu kez İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian'a konuştu.

ABD seçimlerini kaybeden Donald Trump'ın, aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiğine dair iddialarına yanıt veren Şahin, "Aşıyı mümkün olduğunca çabuk geliştirmek istiyoruz. Kendimize ait bir koordinasyon sistemimiz var. Her gün çok önemliydi ve çaresizce test sonuçlarının geleceği günü bekledik. Yeterince erken çıkmadı. Tıbbi araştırmalar hiçbir zaman politize edilmemeli. Bilgiyi saklamak etik değil. Bizim için önemli olan aşıyı geliştirmek ve biz siyaset yapmıyoruz" dedi.

"AŞI BU VİRÜSÜ YENECEK"

Şahin, geliştirdikleri Covid-19 aşısının "virüsün başını ezip", dünyayı esir alan salgına son vereceğinden emin olduğunu söyledi. Aşının semptomsuz enfeksiyonlarda da etkili olup olmadığı konusunda iyimser olduğunu belirten Şahin, "Eğer soru bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım evet, çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlaması büyük bir etki yaratacaktır. Aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz artık" diye konuştu.

"VİRÜS BU MEKANİZMALARA KARŞI KENDİSİNİ SAVUNAMAZ"

Aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını ifade eden ve birden fazla şekilde virüse saldırdığını söyleyen Şahin, "Covid-19'un hücrelerimize girişini engelliyor. Ama virüs bir şekilde girmiş bile olsa, o zaman da hücreleri virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemini bu iki savunma hareketini yapacak şekilde çok iyi eğittik. Artık biliyoruz ki virüs bu mekanizmalara karşı kendisini savunamaz" dedi.

1 YILLIK KORUMA SAĞLAYACAK

Aşının farklı yaş gruplarına farklı koruma düzeyleri sağlayıp sağlamayacağı sorusunun yanıtının üç hafta içinde belli olacağını ifade eden Şahin, farklı etnik gruplar üzerinde farklı etki gösterip göstermeyeceğinin de henüz netlik kazanmadığını söylüyor. Şahin, aşının üçer hafta arayla koldan iki doz halinde yapılacağını ve böylece en az bir yıllık koruma sağlayacağını kaydediyor.

ALMANYA'NIN EN ZENGİN 100 İNSANINDAN BİRİ

Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech koronavirüs salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Şirketin kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin, Pfizer ile anlaşarak aşı çalışmalarına hız kazandırdı. Şahin geçen aylarda Almanya'nın 93. zengini unvanını almıştı. Kurduğu şirketi dört yıl önce 400 milyon euroya satan Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin, 2019 yılında 650 milyon euro olan serveti, korona aşısını geliştirmeye başladıktan sonra 2.4 milyar euro'ya yükseldi.