Korkuteli'nde hayırseverlerden gençlik merkezi desteği

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayırseverlerin yaptırdığı gençlik merkezi, her yaş grubuna hizmet veriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde, hayırseverler tarafından Sultan Ahmet Aydın Gençlik Merkezi inşa edildi. Merkezde, çeşitli aktiviteler düzenlenerek her yaş grubuna hizmet veriliyor.

Korkuteli Müftüsü Selim Yazıcı, AA muhabirine, beş katlı gençlik merkezinde birçok donatının olduğunu ifade etti.

Sosyal, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitsel faaliyetleri aynı anda yapabilme imkanı sağlandığını vurgulayan Yazıcı, okçuluk, fitness, masa tenisi, kütüphane, sohbet salonu, sinema salonu, teknoloji sınıfı ve çeşitli atölyelerin bulunduğunu aktardı.

Yazıcı, yaklaşık 5 milyon liraya mal olan merkezin tamamen hayırseverlerin desteğiyle yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz