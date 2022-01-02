Korkmaz ailesinin mutlu günü - Haberler
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Korkmaz ailesinin mutlu günü

Korkmaz ailesinin mutlu günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)25. dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz'ın oğlu Batuhan Korkmaz, nişanlandı.

KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)25. dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz'ın oğlu Batuhan Korkmaz, nişanlandı.

MHP 25. dönem Kayseri Milletvekili ve önceki dönem il başkanlarından Süleyman Korkmaz'ın oğlu Batuhan Korkmaz ile Busenur Toydemir nişanlandı. Nişan merasimine, çiftin yakınları ve protokol üyeleri katıldı.

Nişan merasiminde çiftin yüzüklerini ise MHP 25. dönem Nevşehir Milletvekili Mehmet Varol taktı. - KAYSERİ

Korkmaz ailesinin mutlu günü

Korkmaz ailesinin mutlu günü

Korkmaz ailesinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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