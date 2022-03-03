Körfezli hayır dernekleri, Tel Abyad'da ilk ebe ve hemşire okulunu açtı

TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ Pkk'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde Kuveytli Ataa Derneği ve Qatar Charity kurumu desteğiyle bölgenin sağlık personeli eksiğini kapatmak amacıyla ilk ebe ve hemşirelik okulu açıldı.

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü koordinesinde, Qatar Charity kurumu ve Kuveytli Ataa Derneği desteğiyle Tel Abyad'da ebe ve hemşire okulunun açılış töreni düzenlendi.

Açılış töreninde konuşan Qatar Charity temsilcisi İbrahim Hander, Ataa Derneği Sağlık Programları Müdürü Muhammed Şeyh Ahmet ve Suriye Görev Gücü'nden Haydar İflas, okulunun bölge halkına hayırlara vesile olmasını diledi.

Heyet, açılış konuşmalarının ardından kurdeleyi keserek okulu gezdi.

Barış Pınarı Harekatı başlayana kadar lise eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrenci Müfide el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin kurtarmasıyla lise eğitimine devam ettiğini belirtti.

"Ebelik insani bir meslek"

Savaş nedeniyle bölgede sağlık personeline büyük ihtiyaç olduğu için ebelik okumayı tercih ettiği söyleyen el-Ahmet, "Ebelik insani bir meslek. Bu benim ilk motivasyonum. Her yeni çocuk yeni hayat demek. Bunu da sizin yaptığını düşünürseniz kendinize razı oluyorsunuz." dedi.

Hemşirelik ve ebelik okulu sayesinde yükseköğrenime devam etme fırsatı sağlandığını belirten el-Ahmet, hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.

El-Ahmet, okulun fikir sahibinden inşaat çalışanına, fon sağlayanından destekleyen herkese teşekkür kelimesinin kifayetsiz kaldığını, onlara minnettar olduğunu dile getirdi.

Hemşirelik öğrencisi Mahmut el-İbrahim, savaş yüzünden eğitimine ara vermek zorunda kaldığını söyleyerek artık gelecekte kariyerinin nerede ve nasıl olacağının belli olduğunu söyledi.

El-İbrahim, iki yıllık eğitimden sonra üniversiteye gitmek istediğini belirtti.

4 şubede 30 ebenin yanı sıra 57 erkek ve kadın hemşire

Kuveytli Ataa Derneği Sağlık Programları Temsilcisi Muhammed Şeyh Ahmet, okul sayesinde nitelikli ve önemli bir projeye imza atıldığını söyledi.

Lise diploması alan ve daha sonra sözlü ve yazılı sınavdan geçen öğrencilerin okula kabul edildiğini ifade eden Şeyh Ahmet, 4 şubede 30 ebenin yanı sıra 57 erkek ve kadın hemşire olmak üzere toplam 87 öğrencinin yer aldığını belirtti.

Şeyh Ahmet, bir yıl teorik ve hastanede bir yıl pratik eğitim alan öğrencilerin, mezun olduktan sonra bölgede sağlık hizmeti kalitesini yükselteceğine inandığını dile getirdi.