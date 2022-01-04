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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Karadağ köyünden Kore gazisi Osman Ünver (92), son yolculuğuna uğurlandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Karadağ köyünden Kore gazisi Osman Ünver (92), son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Osman Ünver, Akşamseddin Camiinde Çan Müftüsü Mustafa Korkmaz'ın kıldırdığı öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Gazi Osman Ünver'in cenazesi düzenlenen askeri tören ile Çan Belediyesi Şehir Mezarlığına defnedildi. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Merkez Komutanı Deniz Albay Türker Altıngöz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış ve sevenleri katıldı. - ÇANAKKALE

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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