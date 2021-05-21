ABD'li generalin sözleri savaş çıkartır: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız
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ABD'li generalin sözleri savaş çıkartır: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız

Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

ABD ordusunda görev yapan General Paul LaCamera, Kuzey Kore'nin nükleer stoğunu arındırma yönünde herhangi bir somut adım atmadığını belirtti. Ekonomik yaptırımların yeterli olmayacağını belirten LaCamera, "Kuzey Kore rejimini müzakerelere geri dönmeye ikna etmek için askeri ve uluslararası gücümüzü kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi önünde 18 Mayıs'taki bir duruşma öncesinde sunulan politika sorularına ilişkin bir açıklamada, General LaCamera, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırma yönünde herhangi bir somut adım atmadığını belirterek, ekonomik yaptırımların tek başına bu amaca ulaşacağına inanmadığını söyledi.

"ASKERİ GÜÇ KULLANMALIYIZ"

LaCamera, "Ekonomik yaptırımlar yetmez, Kuzey Kore rejimini müzakerelere geri dönmeye ikna etmek için askeri ve uluslararası gücü kullanmalıyız." dedi. Kuzey Kore'yi ABD'nin en büyük düşmanlarından biri olarak gören General LaCamera, Kuzey Kore ile her alanda savaş halinde olunması gerektiğini belirterek, onların ABD ve ittifakta bulunduğu ülkeler için risk oluşturduğunu iddia etti.

Kore'de savaş tehdidi! ABD'li General: İkna etmek için askeri güç kullanmalıyız
General Paul LaCamera

BALİSTİK FÜZE DENEMELERİNDE GRAFİKLERİ YÜKSELİŞTE

Özellikle Kim Jong-Un yönetimi altın da balistik füze denemelerinde sıçrayış yaşadığı saptanan Kuzey Kore, artık ABD anakarasını vurabilecek menzil ve kabiliyette füzelere de sahip. Bu füzelere nükleer savaş başlıklarının eklenebilir olması, denemelerin başarılı geçmesi ve menzillerinin artık ABD anakarasını vurabilecek seviyeye ulaşmasının yanında, yapılan balistik füze denemelerinin sayısı da şaşırtıcı düzeyde. Aşağıda özellikle Kim Jong-Un döneminde sıçrama yapan ve giderek artan Kuzey Kore füze aktivitelerinin grafiğini görebilirsiniz.

Kore'de savaş tehdidi! ABD'li General: İkna etmek için askeri güç kullanmalıyız
Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri sayılarının yıllara göre grafiği. Gölgeli olan son kısım ise Kim Jong-Un'un dönemi.

ABD VE KUZEY KORE ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER'DE NELER OLMUŞTU?

Haziran 2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendini sanatkarı olarak gördüğü "uzlaşma sanatı"nı bir siyasi şova dönüştürerek başlattığı nükleer görüşmeler, önce tüm dünyayı şaşırtarak umut verici sinyallerle başlamış fakat ezeli düşmanlar barışmayı başaramamış ve tekrar stratejik rakip konumlarına geri dönmüşlerdi. Haziran 2018'de esmeye başlayan olumlu rüzgar Ekim 2019'a gelindiğinde terse dönmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar eski tutum ve tavırlarını devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

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- Cengiz Büyükuncu
Cengiz Büyükuncu
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