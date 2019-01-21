Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
Karaman'da evinin yakınındaki çöp bidonuna çöp atmaya giden yaşlı adam, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken yere düşüp ellerini yaralayan yaşlı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Karaman'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı.
ÇÖP ATMAYA GİDEN YAŞLI ADAM, KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
Olay, geçtiğimiz Cuma günü merkeze bağlı Mesudiye köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde evinin yakınındaki çöp bidonuna çöp atmaya giden 75 yaşındaki Salih İnce'ye sokak köpekleri saldırdı. Saldırıya uğrayan yaşlı adamı Karaman'dan dönmekte olan köylüler fark ederek köpeklerden kurtardı. Yaşlı adam, üç köpeğin saldırısından kurtulabilmek için kaçtığı esnada yere düşerek ellerinden yaralandı. Vatandaşlar tarafından Karaman Devlet Hastanesine götürülen yaşlı adam, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.
"O KÖPEKLER BABAMI PARÇALAYABİLİRDİ"
Salih İnce'nin oğlu Mehmet İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes köpeğine sahip çıksın. İlla birilerinin canının yanması ya da ölmesi mi lazım. Besliyorsanız köpeklerinizi sağa sola zarar vermeyecek şekilde besleyin. Babam 75 yaşında, Mesudiye köyünde üç köpeğin saldırması sonucu yaralandı. Eğer o an yoldan geçen köylülerimiz olmasaydı köpekler babamı parçalayıp daha kötü sonuçlara neden olabilirdi. İnşallah babam biran önce iyi olur ve sağlığına kavuşur" dedi.
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Bravo türkiyemin devlet ve kurumlarında çalışan bazı asalak sorumsuz hayvan işini yapmayan işe yaramaz devletin sırtına yük olmuş asalak İnsanlar Sizden Büyük Allah var bir çözüm bulamadınızmı 50 yıldan beri sokak taki hayvanlara Büyük barınak yapın çiftliklere veteriner koyun devletin gücü nerde yeter Milletim Boşu boşuna zarar görüp hayvanlar tarafından öldürülüp zarar görüyor işinizi yapın lan Ben Milletim Millet insanım anlıyormusumuzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu nasıl bir haber başlığı . . Böyle haberler yapmaktaki amacınız nedir hayvan düşmanlığı yaratmakmı . Tarafsız haber yapılmaz belkş hayvanlara zarar vermeye kalktı onlarda kendini savunmaya aldı belkiEtrafımızda örneklerini açıkça görüyoruz hayvana zarar vermek isteyipte hayvanın kendini korumaya almaya kalkması sonucunda oluşan durumları görüyoruzCevap Yaz 3 33 Yayından Kaldır
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nerde hayvan severler kemalistler bunuda savunsana göreyimCevap Yaz 2 26 Yayından KaldırSEREN CANJ: Demekki kabul ediyorsun gericiler hayvan sevmez diye kabul ettin2 Yayından KaldırTAYYAR DURDEN: Yok yok, savunduğumuz falan yok. Senin gibi zararlı olanları hakkında barınak, kısırlaştırma, vb. gibi tedbir almak lazım; hemfikiriz o konuda.2 Yayından Kaldır