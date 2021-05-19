Hindistan'da ürküten görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
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Hindistan'da ürküten görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Koronavirüs salgının günde 4 binin üzerinde can aldığı Hindistan'dan korkutan görüntüler geldi. Son bilgilere göre; Ganj Nehri'ne bırakılan koronalı insanların cesetleri, kuşlar ve köpekler tarafından yenmeye başlandı. Yaşanan bu durumun, ülkedeki krematoryumların sadece hastaneye kayıtlı kişilerin cesetlerini yakmasından kaynaklı olduğu öğrenildi.

Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle her gün 4 binin üzerinde insan hayatını kaybetmeye devam ediyor. Hastalığın bir anda dalga dalga yayıldığı ülkeden son gelen görüntüler, yaşananların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Buna göre aileleri olmadığı için Ganj Nehri'ne bırakılan koronalı insan cesetlerinin, köpekler ve kuşlar tarafından yenmeye başlandığı görüldü.

Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı! Hindistan'dan ürküten görüntüler geldi

GERÇEK ÖLÜM SAYISI DAHA YÜKSEK İDDİASI

Ülkedeki uzmanlar, salgının büyük yıkım yarattığını ve gerçek ölüm sayılarının, açıklanandan çok daha fazla olduğunu bildirdi. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre son 24 saatte 267 bin 334 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 529 ölüm açıklandı.

Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı! Hindistan'dan ürküten görüntüler geldi

SADECE HASTANEDE HAYATINI KAYBEDENLERİ KABUL EDİYORLAR

Hindistan'dan gelen görüntülerin nedeni de belli oldu. Buna göre ülkede tam kapasite çalışan krematoryumlar sadece hastanede hayatını kaybeden Kovid-19 kurbanlarını kabul ettiği ve evsiz kişilerin Ganj Nehri'ne bırakıldığı aktarıldı.

Hindistan'da ürküten görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı

BAŞIBOŞ KÖPEKLER YİYOR

Nehre atılan ceset sayısının şimdiden 100'ü geçtiği ve cesetlerin etraftaki başıboş köpekler tarafından yenmeye başlandığı aktarıldı. Yaşanan durumla ilgili en büyük korkunun ise köpeklerin virüs taşıyıcısı konumuna gelmesi. Nitekim hayvanların insanlara korona virüs bulaştırdığı uzmanlar tarafından açıklanmıştı.

Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı! Hindistan'dan ürküten görüntüler geldi
Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı! Hindistan'dan ürküten görüntüler geldi
Hindistan'da ürküten görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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