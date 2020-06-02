Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti
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Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti

Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir adam insanlara saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğine sopayla vurmaya başlaması esnafın tepkisine neden oldu O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi Köpeğe sopayla vuran adam...

02.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:20

Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir adam insanlara saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğine sopayla vurmaya başlaması esnafın tepkisine neden oldu

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi

Köpeğe sopayla vuran adam kendini savunurken, cadde esnafı da köpeklerin insanlara saldırdığını ve toplanması gerektiğini belirtti

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dükkanının önündeki sokak köpeğini sopayla döven adamın cep telefonuyla çekilen görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde köpeğe sopayla vuran adama sokaktaki bir başka esnafın müdahalesi ve aralarında yaşanan tartışma yansırken, sokak esnafı köpeklerin çok sık insanlara saldırdığını ve bu köpeklerin toplanması gerektiğini belirtti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Soğuksu Mahallesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan Mehmet Ayoğlu'na ait kasap dükkanı önündeki köpekleri sopayla döven Hüseyin Avşar isimli mağaza çalışanının o anları bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi. Görüntülerde Hüseyin Avşar, elindeki sopayla köpeklere defalarca vururken, olaya sadece kasap Mehmet Ayoğlu müdahale ederek köpekleri kurtardı. 1 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda şikayet üzerine Hüseyin Avşar ifadesi alınmak üzere polis karakola götürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakılan Hüseyin Afşar, köpeklerini dövdüğünü belirterek, "Beni şikayet etmiş olabilirler. Hiç müteessir değilim. Neden değilim. Dün de bu köpekler aynı şekilde saldırdı, ondan önceki gün yine saldırdı burada herkes şahit, görüyorlar, biliyorlar. İnsanlar diyor ki hayvana saldırıyorsun. Hayvan hakları varsa, insan hakları da var. İki tane gencecik çocuğa orada saldırsa parçalasa, bana bu kadar laf eden insanlar acaba bu kadar laf edecekler mi bu çocuklar ısırılınca. Herkes elini vicdanına koysun. Aynısı kendi çocuklarına veya en yakınlarının başına gelse yine aynı hassasiyetle davranabileceklerse başımın üstünde, kestikleri her türlü cezaya razıyım" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Köpekleri kurtaran Kasap Mehmet Ayoğlu ise, "Bu köpekler bu caddede gelen geçen herkesi rahatsız ediyor. Bu köpeklerin veterinerler tarafından bu caddeden alınıp başka yere götürülmesi." dedi.

Aynı sokak üzerinde Muammer Koç isimli vatandaş da köpeklerin daha önce saldırısına uğradığını ve bacağından ısırılarak kuduz aşısı olmak zorunda kaldığını anlattı.

Sokaktaki diğer esnaflar da köpeklerin sürekli olarak saldırgan tavırlar sergilediğini ve gelip geçenleri rahatsız ettiğini belirterek köpeklerin caddeden alınmasını talep etti.

Başkandan tepki geldi

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da izlediği görüntüler sonrası şunları belirtti: "Göreve geldiğimiz günden bu yana canlarımız için büyük emek sarf ettik. Özellikle pandemi sürecinde canlarımıza için yapılan bu çalışmaların ulusal televizyon kanallarında haber olarak değerlendirildi ve ülkenin dört bir yanından bu konuda tebrik aldık. İnsan olmanın en büyük erdemi zayıfı kollamaktır. Yıllardır canlarımız sürekli şiddet, tecavüz ve hatta öldürmeye kadar giden işkencelere maruz kalıyorlar ve maalesef ki bunu yapan şahıslar ceza almadan ya da ufak bir para cezası ile serbest kalıyor. Artık bunu yapanların cezasız kalmasını istemiyoruz. Canlarımız bize emanettir, onlar haklarını savunamaz. Onların haklarını savunmak bizim boynumuzun borcudur ve aynı zamanda insanlığımızın, insan olmamımızın gereğidir. Hayvan Hakları Yasası artık hiç gecikmeden Meclis'ten geçmelidir. Hayvanlara yapılan eziyetler 3 - 5 kuruş ceza ile geçiştirilmemelidir. Üzüntümüz son derece büyük. Alaşehir Belediyesi olarak bu olayın takipçisi olacağız.

Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti

Kaynak: İHA

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