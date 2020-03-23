Konyalı firmadan koronavirüse karşı dezenfeksiyon cihazı Konya'da, Ar-Ge çalışmaları yürüten bir firma, turizm otelcilik ekipmanı kapsamında ürettiği "İkarus" adlı cihazı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon cihazı olarak yeniden tasarladı.

Konya'da, Ar-Ge çalışmaları yürüten bir firma, turizm otelcilik ekipmanı kapsamında ürettiği "İkarus" adlı cihazı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon cihazı olarak yeniden tasarladı.

Firmanı sahibi Mustafa Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003 yılında iki kardeşiyle kurduğu firmada, savunma sanayisi için zırhlı araç parçaları, insansız hava aracı kalıp ve parçaları gibi ürünler ürettiklerini söyledi.

Bu kapsamda, otellerde su tasarrufu sağlamak için "İkarus" cihazını geliştirdiklerini anlatan Bozkurt, cihazı daha çok otellere ait havuz ve plajlarda, vatandaşların duş alması için planladıklarını ifade etti.

Bozkurt, Kovid-19 tedbirlerinin ardından, bu cihazı dezenfeksiyonda kullanılması amacıyla yeniden tasarladıklarını belirtti.

Bozkurt, "Cihazımız otellerde hem modern bir görünümde hizmet vermek hem de su tasarrufu sağlaması amacıyla tasarlanmıştı. Ürünün muadili yok, patentini de aldık. Dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle insanlara yardımcı olmak için biz de cihazımızda bazı değişikliklere gittik." diye konuştu.

Bozkurt, "İkarus"u bazı düzenlemelerle dezenfeksiyon cihazı olarak yeniden geliştirdiklerini söyledi.

Ürünü söz konusu cihaza dönüştürme fikrinin, haberleri izlediği sırada kafasında oluştuğunu dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Kovid-19 dünya genelinde yayılmaya devam ederken izlediğim bir haberde, yurt dışında bir havalimanında yolcular haşere ilaçlanır gibi dezenfekte ediliyordu. Bu durum beni çok üzdü ve benim ülkemde de zor durumda kalınırsa böyle bir uygulama yapılır diye korktum. Böyle bir görüntünün yaşanmasına vicdanım el vermedi. İnsanları dezenfekte işleminin daha medeni ve estetik bir şekilde yapılması için ve Türkiye olarak daha kaliteli ürünler ortaya koyduğumuzu göstermek amacıyla bu adımı attık."

Bozkurt, cihazın önceki kullanım amacında belirlenen fiyatı aşağıya çektiklerini ifade ederek amaçlarının insanlara hizmet olduğunu belirtti.

İhtiyaç duyulması halinde, üretim için gece gündüz çalışacaklarına dikkati çeken Bozkurt, "Kovid-19'a karşı cihazda, kullanılacak dezenfeksiyon maddesine göre düzenlemeler yapabiliyoruz. Devletimiz istesin, üretim için gece gündüz çalışmaya hazırız. Turizm ve otelcilik ekipmanları kapsamında ürettiğimiz İkarus'un, 10 bin dolar civarında düşündüğümüz fiyatını, böyle bir salgınla karşı karşıya kalınca yüzde 40 oranında aşağıya çektik. Vatandaşlık borcumuzu yerine getirmek ve vatanımıza katkı sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

Dezenfektan cihazı "İkarus"un benzerinin bulunmadığını iddia eden Bozkurt, ürünün yazılımının yerli olduğunu söyledi.

Farklı ülkelerden ürün için teklifler verildiğine değinen Bozkurt, "İhracat konusunda İngiltere ile görüşme halindeyiz, Fransa'dan distribütörlük isteyen var, Libya'dan 8 adet istiyorlar, görüşmelerimiz devam ediyor ancak önceliğimiz kendi ülkemiz. İkarus, vatanımız ve milletimiz için kullanıma hazır." diye konuştu.

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, insanların dışarı çıkmamalarının en doğru davranış olacağını hatırlatan Bozkurt, "Ancak insanların mecburen dışarı çıkacağı zamanlarda, İkarus devreye giriyor. Cihazın kullanım alanları, insanların yoğun olarak bulunduğu, AVM'lerin, devlet kurumlarının, hastanelerin, okulların, konaklama tesislerinin, belediyelerin, iş merkezlerinin, spor tesislerinin, kütüphanelerin, büyük ibadethanelerin, müzelerin ve bankaların girişleri gibi yerler." ifadelerini kullandı.

Bu cihazın bireysel olarak da apartman önlerine ve villa girişlerine alınabileceğini aktaran Bozkurt, cihazın öncelikle kamuya açık ve kalabalıkların bulunduğu yerlerde kullanılmasını tavsiye ettiklerini kaydetti.

100 litre dezenfektanla 500 kişiyi dezenfekte edebilir

Cihazın, 100 litre dezenfektanla 500 kişiyi dezenfekte edebildiğini aktaran Bozkurt, şu bilgileri verdi:

"İkarus'ta antibakteriyel ve korozyona dirençli kompozit gövde, kaydırmaz taban, yüksek basınçlı pompa sistemi ile solüsyonu partiküller halinde püskürtme özelliği, yönetici panelli kart okuma sistemi, 230 kilogram taşıma kapasitesi, 24 volt ile çalışma özelliği, farklı renk seçenekleri, yüzde 100 yerli yazılım, bir yıl garanti süresi, led aydınlatma sistemi, çoklu dil sesli uyarı sistemi, 7 noktadan solüsyon püskürtme sistemi, harekete duyarlı sensör ile tekli ve ikili solüsyon dozajlama özelliği bulunuyor. Cihazın, isteğe bağlı özellikleri ise 360 derece döner taban, raporlama özelliği, parmak izi okuma özelliği, ultraviyole özelliği ile kendini temizleyebilme, kamera ve fotoğraflama desteği, termal kamera ile vücut ısısı tespitidir."

Kaynak: AA