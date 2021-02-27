Konyalı çiftçi, arkadaşlarının olumsuz görüşlerine rağmen sera kurdu

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan Hüseyin Dönmez, devletten aldığı destekle kurduğu serasındaki mahsulden alacağı ilk hasadın heyecanını yaşıyor.

Bozkır Hükümet Konağındaki çay ocağında çaycılık yapan Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından işsiz kaldı.

Dönmez, geçimini sağlamak için bulduğu geçici işlerde de başarılı olamayınca ilçe tarım müdürlüğünün hibe desteklerinden bilgisi oldu.

Bir arkadaşının arazisinde sera kurmaya karar vererek, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliği içinde Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kapsamında maliyeti 50 bin lirayı bulan serayı, yüzde 80 hibe alarak 19 bin liraya mal etti.

Dönmez, AA muhabirine, kurduğu seradan elde edeceği gelirle ailesini geçindireceğini söyledi.

Serada çalıştırdığı bir arkadaşına da istihdam sağladığını belirten Dönmez, "Seramızdan ilk ürünlerimizi üç dört gün içinde hasat edeceğiz ve bu ürünleri ilçemizdeki pazarda satacağız." dedi.

Serada marul ektiğini dile getiren Dönmez, "Seramıza 3 bin fide diktik. Bu fidelerin 2 bin 500'e yakını viyol kıvırcık marul fideleri ve yaklaşık 500 kadarı da Bozkır'ın kendi marul fidelerindendi. Şu an seradaki marullarımız tüketime hazır hale geldi ama bu hale gelinceye kadar çok emek verdik. İlçemiz çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü bir yer. Şu an 30 santimetrenin üzerinde kar var ve seramızın sıcaklığını uygun iklim şartlarına getirebilmek için eksi dereceleri gören gecelerde soba yakıyoruz." diye konuştu.

Ürünleri 3 ayda büyüttüğünü söyleyen Dönmez, "Serayı ilk kurduğumuzda, 'Yoğun kar yağdığında sera yıkılır, emekleriniz boşa gider' diye ümidimizi kıran arkadaşlarımız başarımızdan dolayı şaşkın. Tabii bu başarı emek isteyen bir uğraştı. Yağan her karda sıcak yatağımızdan kalkarak gecenin zifiri karanlığında bahçenin yolunu tutup çadırımızın ortasında biriken karları temizledik." ifadesini kullandı.

12 çiftçiye daha devlet desteği

Bozkır Tarım Müdürlüğü personellerinden Proje Sorumlusu ve Gıda Mühendisi Alime Tan ise, 2020'de ilçede Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında 7 kadın ve 5 erkek çiftçiye hibe desteği sağlandığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin