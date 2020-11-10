Konyaaltı'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde Konyaaltı Belediyesi'nde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde Konyaaltı Belediyesi'nde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde törenlerle anıldı. Konyaaltı Belediyesi anma etkinlikleri kapsamında Belediye Hizmet Binası önünde tören düzenledi. Törene Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile başkan yardımcıları, müdürler ve belediye personeli katıldı. Saat 08.45'da çelenk sunumu ile başlayan tören, saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla Atatürk büstü önünde 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti, ardından İstiklal Marşı okundu. Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, burada yaptığı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e seslendi.

"Yolundan ayrılmayacağız"

Semih Esen, "Bugün manevi huzurunda toplanmış olan bizler, yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunda gösterdiğin askeri dehanın sonrasında ülkemizin çağdaş mutlu ve varlıklı bir ülke olması yolunda gösterdiğin politik dehanın izinde yürüyen nesilleriz. Evlatların olarak izinde yürümekten, ilkelerinden ayrılmamaktan, kararlı bir şekilde yolumuzda yürümekten, sana olan bağlılığımızı bugün burada sunmaktan ve toplumla paylaşmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bizler, belediye başkanlığından sokağın temizliğine kadar hangi görevi yapıyor olursak olalım, sorumlulukla ve vatan sevgisiyle görevimizi yapmaya hep devam edeceğiz. Görevimizi yaparken memleketin kıt kaynaklarını, yine halkımızın mutluluğu için sonuna kadar her kuruşun hesabını şeffaf şekilde vererek kullanmaya devam edeceğiz. Yolundan hiç ayrılmayacağız. Ölümünün 82'nci yılında anın ve ilkelerin halan bizde tazedir. Sonsuza dek yolundan ayrılmayacağımıza söz vererek seni rahmet, saygı ve şükranla anıyorum" dedi.

Fotoğraflarla 'Atatürk' sergisi

Anma etkinlikleri fuaye alanında yer alan sergi ile devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan Atatürk'e ait çok özel fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını Başkan Semih Esen yaptı. Kronolojik bir sıraya göre dizilen fotoğrafların bu yönüyle tarihi bir dönemi anlattığını dile getiren Başkan Esen, bu fotoğrafların bundan böyle Konyaaltı Belediyesi arşivinde saklanacağını belirtti. Beraberindekilerle sergiyi gezen Semih Esen, 15 Kasım Pazar gününe kadar serginin açık olacağını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı