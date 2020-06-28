KONYA Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KONYA Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemi

Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemiKONYA'da, inşaat halindeki villanın bodrum katını 10 milyon lira harcayarak, uyuşturucu imalathanesine dönüştürüp, esrar ürettikleri iddiasıyla tutuklanan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

28.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:41

Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemi

KONYA'da, inşaat halindeki villanın bodrum katını 10 milyon lira harcayarak, uyuşturucu imalathanesine dönüştürüp, esrar ürettikleri iddiasıyla tutuklanan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıklardan her birine 45'er yıl olmak üzere toplam 225 yıla kadar hapis cezası istedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villada, yurt dışına gönderilmek üzere uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Polis, takibe aldığı villaya geçen yıl Haziran ayında baskın düzenledi. Çevresinde çok sayıda köpek bulunan villanın zeminindeki tahta kapak kaldırdığında, bodrum katta odalar olduğunu gördü. Uzaktan kumandalı asansör ile bodrum kata inen polisler, uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. İmalathanede 65 kilogram kubar esrar, 5 kilogram toz esrar ile Türkiye'de ilk kez ele geçirilen 1,2 milyon lira değerinde, genetiği değiştirilmiş hibrit esrar (lemon haze) bulundu. Ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. ?

Şüphelilerin 10 milyon lira harcayarak, uyuşturucu imalathanesine dönüştürdükleri villada, olası polis baskınına karşı telsizle irtibat kurup, önlem aldıkları tespit edildi. Kuyumcu ve inşaatçı olan villa sahibi Yasin Küçük (31) ile Mustafa Küçük (42), Bahadır Akı (27), Rahmi Öcal (51) ve oğlu Fahrettin Öcal (24) gözaltına alındı. 5 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOKU VERMEYEN POŞETLERLE YURT DIŞINA GÖNDERMİŞLER

Şüphelilerin, imalathanede ürettikleri esrarı, kendi makineleriyle özel üretilmiş, dışarı koku vermeyen vakumlu poşetlere koyup, kargoyla yurt dışına gönderdikleri belirlendi. Uyuşturucunun dikkat çekmemesi için poşetlerin üzerine 'ağaç kabuğu' yazdırdıkları tespit edildi. Sürekli olarak yurt dışına giden şüphelilerin imalathanedeki malzemeleri de gittikleri ülkelerden aldıkları saptandı. Şüphelilerin, villanın bahçesine, imalathanede çalıştıkları sırada yukarıdan ses duyulmaması için süs havuzu yaptırdıkları da öğrenildi. Villa, yapılan incelemenin ardından mühürlendi.

225 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 şüphelinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklular, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları da hazır bulundu. Şüpheliler, daha önceki duruşmalarda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Avukatlar ise suça konu olayda herhangi bir uyuşturucu imalatının söz konusu olmadığını, gerektiği taktirde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınabileceği yönünde savunma yaptı. Mahkeme heyeti de avukatların rapor alınması isteğini reddetti.

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, şüphelilerin aynı suçu işleme karar ve icrası kapsamında fikir ve eylem iş birliği içinde ortak halinde hareket ederek villanın gizli bölümlerinde özel olarak hazırlanmış tesisatla uyuşturucu madde imal ederek, üzerlerine atılı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin her birine 45'er yıl olmak üzere toplam 225 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaanın ardından söz verilen avukatlar ise savunma için uzunca bir sürenin kendilerine verilmesini ve şüphelilerin tahliyeleri talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından suçun niteliği, dosyadaki delil durumu, katalog suçlardan olması nedeniyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileriki erteledi.

KONYA Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemi

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Haber
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Haber
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi Haber
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Buse Varol Bülent Ersoy Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Türk Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: KONYA Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 11:07:15. #1.14#
title