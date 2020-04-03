Konya Valisi Toprak'tan vatandaşlara "evde kalın" çağrısı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Vali Toprak, yaptığı açıklamada, dünyayı tehdit eden Kovid-19'dan korunmanın tek yolunun, evde kalmak ve hijyene özen göstermek olduğunu belirtti.

Kentteki tüm vatandaşlara, sorumluluklarının farkında olarak hareket etmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunan Toprak, "Bir vali olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanlarımızın, Bilim Kurulu'nun ve ilimizde oluşturduğumuz birçok komisyonun almış olduğu kararları titizlikle uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Kurallara uymanın, herkesi yarınlara daha sağlıklı olarak hazırlayacağını vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"Bilmemiz gereken, hiçbir önlem, hiçbir karar sizsiz uygulanamaz. Polis, jandarma ve zabıta marifetiyle sürekli uyarmak, 'dışarıya çıkmayın' anonsları yapmak, kalabalıkları dağıtmak, kontrol noktalarında ikaz etmek bireysel önlemlerin üzerinde değildir. İstikbalimizin bugün sağlıkla ayakta kalanların omuzlarında yükseleceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Gelin hep birlikte kurallara uyalım. Evlerimizde hijyen kurallarına riayet edip, aramızdaki mesafelere özen göstererek yuvalarımızı virüse karşı birer kale haline getirelim. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

Kaynak: AA