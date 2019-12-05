Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

05.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:34

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, makamında ziyaret ettiği Vali Toprak'a, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçki hakkında bilgi verdi.

Fotoğrafları inceleyen Toprak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı. Toprak, "haber" kategorisinde tercihini Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Vali Toprak, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını aktaran Toprak, AA muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA