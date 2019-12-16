"Konya tanıtım günleri" standına büyük ilgi

16.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:07

12-15 Aralık tarihleri arasındaki organizasyonun yapıldığı Yenikapı Etkinlik Alanı'nda stant açan Karatay Belediyesi, Konya ve Karatay'ın tanıtımına önemli katkılar yaptı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören standı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karatay Belediyesi, 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği(KONSİAD) tarafından düzenlenen "Konya Tanıtım Günleri"ne katıldı.

İstanbul Yenikapı'daki organizasyon kapsamında tanıtım standı açan Karatay Belediyesi, Konya ve Karatay'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı yaptı.

Karatay Belediyesi'nin standı, 4 gün boyunca etkinliğe katılan ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görürken misafirler, Konya'nın en eski yerleşimi olan Karatay'ın kültürünü ve Karatay Belediyesi'nin çalışmaları ile projelerini de yakında tanıma fırsatı buldu. Standı gezen ziyaretçilere Konya ve Karatay'ı anlatan broşür ile kitapçıkların yanı sıra Hz. Mevlana Türbesi'nde yer alan Kubbe-i Hadra figürü, Karatay'ın tarihi ve kültürel yerlerinin olduğu boyama kitapları ile akide şekeri hediye edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Karatay Belediyesi'nin standını gezerek ilçede gerçekleştirilen projeler ve yatırımlar hakkında stant yetkililerinden bilgi aldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Konya'nın tanıtımına önemli katkı yapan "Konya Tanıtım Günlerinin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Başka Hasan Kılca, "Bu tür organizasyonlarla belediyeler hem kendi şehirlerini ve ilçelerini tanıtma imkanı buluyor hem de belediyeler arası istişare ve bilgi alışverişi imkanı doğuyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de düzenlenen 'Konya Tanıtım Günleri'ne stant açarak katıldık. İlçemize özgü yerel ürünlerimizi, kültürel değerlerimizi ve Karatay Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız hizmetlerimizi geniş kitlelere ulaştırmış olduk. Bu vesileyle standımıza teşrif eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan İstanbul Yenikapı'da bu yıl 5'incisi düzenlenen "Konya Tanıtım Günleri"ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Orhan Erdem ile Ziya Altunyaldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Konya'nın ilçe belediye başkanları, KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, KONSİAD Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, dernek yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda Konyalı katıldı.

Kaynak: Bültenler