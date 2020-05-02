Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
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Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor

Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
02.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:09

Pul bibere toplum olarak gereken değerin verilmediğini belirten Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri, düzenli kullanım halinde pul biberin virüslere karşı direnci artıracağını ve bağışıklığı güçlendireceğini söyledi.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, pul bibere toplum olarak gereken değerin verilmediğini belirterek; düzenli kullanımın bağışıklığı güçlendireceğini ve virüslere karşı insanları koruyacağını söyledi.

''VİTAMİN, MİNERAL VE C VİTAMİNİ BARINDIRIYOR''

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, pul biberin C vitamini ve mineral bakımından oldukça zengin olduğunu söyledi. Pıçak, "Bibere toplum olarak hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor, ama burada zayıf kalıyoruz. Bu sadece pul biber değil. İçerisinde vitaminler, mineraller, içerisinde bolca C vitamini bulunan ve güneşle birlikte kızaran güneşten de enerjisini alan bir baharattan bahsediyoruz. Pul biber, Türkiye mutfağında kendi topraklarımızın içerisinde yetiştirdiğimiz hatta ihracata gönderdiğimiz çok özel bir ürün. Yemeklerde olması gerektiği için biz pul biber tüketmiyoruz. Sindirimi kolaylaştırdığı için pul biber tüketiyoruz. Sıcakta harareti kesmesi için soğukta vücut ısısını artırması için pul biber kullanıyoruz. Vitamin ve mineral bakımından vücudumuzu desteklemesi sebebiyle pul biber kullanıyoruz. Pul biber şifadır" diye konuştu.

Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor

''VİRÜSLERE KARŞI DİRENCİ KUVVETLENDİRİYOR''

Pul biberin metabolizmanın düzenli çalışmasını sağladığını ifade eden Pıçak, "Pul biberi düzenli olarak kullanan bir kişide kabızlık göremezsiniz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek metabolizmamızın daha düzenli çalışmasını sağlayan bir baharattan bahsediyoruz. Ramazan ayında oruç tuttuğumuz şu günlerde bağışıklığımızın güçlendirilmesi adına ve virüslerle birlikte sindirimin daha düzgün çalışabilmesi adına lütfen pul biber kullanın. Kış mevsiminde kullandığımızda vücut ısısını artırıyor, dışarıdan gelen bakteri ve virüslere karşı bizi direnç olarak kuvvetlendiriyor. Yaz mevsiminde kullandığımızda ise var olan kabızlık durumunu gideriyor, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlıyor. Yaz mevsiminde gerçekleşen o virüs ve tozlu ortamda da hastalıklardan bizi koruyor" ifadelerine yer verdi.

Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor

Kaynak: DHA

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