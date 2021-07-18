Konya protokolü 15 Temmuz dijital gösterimini izledi
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Konya protokolü 15 Temmuz dijital gösterimini izledi

Konya protokolü 15 Temmuz dijital gösterimini izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Destanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde kurulan Dijital Gösterim Merkezleri'nde anlatılıyor.

15 Temmuz Destanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde kurulan Dijital Gösterim Merkezleri'nde anlatılıyor. Konya protokolü Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret ederek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yıl dönümü dolayısıyla özel olarak hazırlanan gösterimleri izledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca geçen yıl Konya'da kurulan Dijital Gösterim Merkezi bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Dijital Gösterim Merkezi'nde her ay Türkiye'nin gündeminde öne çıkan konulara ilişkin içerikler yenilikçi gösterim teknikleri ve ses sistemiyle ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

Konya'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerine katılan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Şakir Uslu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda kurulan Dijital Gösterim Merkezi'ni de ziyaret etti. Gösterim öncesi İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut'tan bilgi alan Vali Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yıl dönümü dolayısıyla özel olarak hazırlanan video gösterimleri izledi. 360 derece dairesel alan 3D gösterimi ve haritalama tekniğiyle oluşturulan mapping şovu deneyimleyen heyet, 15 Temmuz'da tüm sinemalarda gösterime giren "Şafak Vakti" filminin fragmanını da ilgiyle izledi. Heyet daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesince, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Dijital Gösterim Merkezi'nde açılan, sanatçı Hasan Aycın'ın "41 Mısra, 41 Çizgi" isimli resim sergisini ziyaret etti.

Türkiye genelinde 7 şehirde hizmet veren ve 875 metrekarelik kapalı alana sahip olan Dijital Gösterim Merkezleri'nde ziyaretçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanıyor. - KONYA

Konya protokolü 15 Temmuz dijital gösterimini izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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