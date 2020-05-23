KONYA MEVLANA MÜZESİ DE KAPATILDI Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özdal Karahan, Konya'nın şehir olarak tamamen turizme kapandığını belirterek, " Şehrin en önemli turist çeken markası olan Mevlana Müzesi de bu pandemi ile birlikte kapatıldı.

Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özdal Karahan, Konya'nın şehir olarak tamamen turizme kapandığını belirterek, " Şehrin en önemli turist çeken markası olan Mevlana Müzesi de bu pandemi ile birlikte kapatıldı. Bu en büyük markamızın kapalı olmasından dolayı turizm açısından şuanda sıfırız. 2020 yılında yüzde 70 oranında bir kayıp yaşayacağız. Kimse 2020 yılından bir şey beklemesin. Buna karşılık 2021 yılıda bundan kat be kat fazla olacak. 2020 de kaybettiğimizin bir kısmını orada kazanacağız. Salgının durumuna göre de Mevlana törenlerini yapabiliriz"dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ülkemizde hava sahası ve gümrük kapıları kapatıldı. Tedbirler kapsamında şehrin en önemli turist çeken markası olan Mevlana Müzesi'de ziyarete kapatıldı. Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özdal Karahan, Konya'da şuan için turizm hareketliliğinin sıfır olduğunu belirterek şunları söyledi: "Turizm açısından şehir tamamen turizme kapanmış oldu. Şehrin en önemli turist çeken markası olan Mevlana Müzesi de bu pandemi ile birlikte kapatıldı. Müzenin Haziran başında açılacağını tahmin ediyorum. Müze açıldıktan sonra çok az olmakla birlikte yurtiçi hareketliliği yaşayabiliriz. Buda Konya'da işi olan, Konya'da başka bir organizasyona gelenlerin ziyareti şeklinde olabilir. Ama turistlik grupların buraya gelişi daha ileriki zamanlara kalacağını düşünüyorum. Bu en büyük markamızın kapalı olmasından dolayı turizm açısından şuanda sıfırız."dedi.

'2021 YILINDAN ÜMİTLİYİZ'

2021 yılından ümitli olduklarını ve bu seneki kayıpların 2021'de telafi edileceğine inandığını belirten Özdal Karahan, "Turizmde tekrar bir hareketliliğin olması pandeminin sonuçlarına, ilacın veya aşının bulunması ile alakalı. Yurtiçi hareketliliğini Haziran sonu itibariyle başlayacağını düşünüyorum. Haziran ayının sonu itibariyle yurtiçi turlarındaki hareketlilik ile birlikte Konya'ya da bir hareketlilik gelebilir. Dış turizm açısından Konya'ya en azından Eylül ayına kadar turist geleceğini zannetmiyorum. Bu sıkıntının 2021 Nisan ayına kadarda devam edeceğini düşünüyorum. Biz normal periyodumuza 2021 yılı içerisinde döneriz. 2020'de kaybettiğimizi 2021'de katlayarak devam ederiz diye düşünüyorum."diye konuştu.

'SALGININ DURUMUNA GÖRE MEVLANA TÖRENLERİNİ YAPABİLİRİZ'

Her yıl Aralık ayında düzenlenen Şeb-i Arus Törenleri'nin bu sene hareketli geçebilmesi için salgının Temmuz ve Ağustos aylarındaki durumunun belirleyici olacağını belirten Karahan, "Önümüzde Mevlana törenleri var. Aralık ayına kadar inşallah herşey düzelir ve törenleri yapabiliriz. Törenlerin kendine göre bir hareketliliği, bir kapasitesi ve kendi göre çektiği bir turist grubu var. Hem iç hem dış tur olarak. Ama bu pandeminin hareketliliğinin özelikle Temmuz-Ağustos ayında nasıl olacağını görebilirsek ona göre bir yorum yapabiliriz. Eğer salgın Temmuz-Ağustos aylarında stabil hale gelebilir, insanlarda da korku kalkarsa biz yine aynı hareketliliği aynı yoğunluğu görebiliriz. Mevlana severlerin buraya geleceğini düşünüyoruz."şeklinde konuştu.

'YÜZDE 70 KAYIP YAŞAYACAĞIZ'

2020 yılında yüzde 70 oranında bir kayıp yaşayacaklarını da belirten Özdal Karahan, "2020 yılında yüzde 70 oranında bir kayıp yaşayacağız. Konya turizmi için 2020 yılı bitti. Bu yıl için kimsenin fazla bir beklentisinin olmasına gerek yok. Herşey ortada. 2020 yılında seyahat acentalarının çok büyük bir beklentileri yok. Herkes bu durumu kabullendi. Ama bu önümüzdeki dönemde sezonun ne kadarını yakalayabileceğimiz pandeminin seyrine bağlı. Biz bundan ne kadarını yakalarız. Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz işlerin ne kadarını yakalayacağımıza önümüzdeki dönemde pandeminin seyrine göre bakacağız. Ama kimse 2020 yılından bir şey beklemesin. Buna karşılık 2021 yılıda bundan kat be kat fazla olacak. 2020'de kaybettiğimizin bir kısmını orada kazanacağız."dedi.

Kaynak: DHA