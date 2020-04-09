KONYA 'Kovid-19' testleri için 24 saat çalışıyorlar
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Karaman, Konya, Güncel

KONYA 'Kovid-19' testleri için 24 saat çalışıyorlar

'Kovid-19' testleri için 24 saat çalışıyorlarSELÇUK Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki mikrobiyoloji laboratuvarında bugüne kadar Konya, Karaman ve Aksaray'dan gelen 4 bin 800 'Kovid-19' testi yapıldı.

09.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:31
KONYA 'Kovid-19' testleri için 24 saat çalışıyorlar

'Kovid-19' testleri için 24 saat çalışıyorlar

SELÇUK Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki mikrobiyoloji laboratuvarında bugüne kadar Konya, Karaman ve Aksaray'dan gelen 4 bin 800 'Kovid-19' testi yapıldı. 24 saat aralıksız izolasyonlu bölümde çalışan laboratuvarda, 1'i 90, 2'si 70'şer hasta örneğine RT-PCR Kovid moleküler tanısı 3 cihazla, 3 saatte alınabiliyor. Ayrıca yaklaşık 300 civarında hastanın koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden son 2 günde 109 hasta taburcu oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre en çok 'Kovid-19' testi pozitif olan iller arasında Konya'da yer aldı. Kentte koronavirüs tedavilerinin görüldüğü hastanelerden biri olan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaklaşık 300 hasta tedavi gördü. Bu hastalardan 109'u taburcu oldu. Hastanenin 4 katı sadece koronavirüs tedavileri için ayrılırken, sağlık çalışanları hastaları odalarında gerekli tedavileri uygulamadan önce kişisel izolasyonları sağlayıp, hastaların yanlarına giriyor. Hastanede koronavirüs tedavilerinin yanı sıra mikrobiyoloji laboratuvarında 'Kovid-19' testi yapılıyor. Konya,Karaman ve Aksaray'daki vakaların testinin yapıldığı 24 saat aralıksız çalışan laboratuvarda, 1'i 90, 2'si 70'şer hastaya ait tüpün testini yaptığı 3 cihazla 3 saatte sonuç alınıyor.

"BU HASTALARIN ÖNEMLİ BİR KISMI UMRE ZİYARETİNDEN DÖNENLER"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya'nın kovid pozitif hastalarının yoğun olarak bulunduğu şehirlerden birisi olduğunu hatırlatarak, "Bu hastaların önemli bir kısmının umre ziyaretlerinden dönen kovid pozitif çıkan vatandaşlarımız olduğunu beyan etmek lazım. Konya'da ikamet eden vatandaşlarımızda kovid pozitif sayısı çok düşük. Bu insanlarda genelde klinik tablo çok hafif seyretti ve büyük çoğunluğu da iyileşti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültemizden yaklaşık 110 hasta taburcu edildi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dün itibariyle 89 hastamız taburcu olmuştu ve şimdi 20 hastamız daha taburcu oldu. Kliniği ağır olan ve yoğun bakımda tuttuğumuz hasta sayımız çok az. Genele oranladığımız zaman bu açıdan Konya yerelinde iyi seyir ettiğimiz ifade edebilirim" diye konuştu.

Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftçi, ilk vakalar görülmeden pandemi eylem planını hazırlayıp, hastanenin 4 katını bu hastaların tedavisini için ayırdıklarını hatırlattı. Çitfçi, şunları söyledi:

"300 civarı hasta takip etti. Olası ve kesin kovid vakaları bunlar. Kesin kovid vakası olarak özellikle umreci misafirlerimizin çok yoğun olduğu ilde bulunuyoruz. Bunların pozitif olanlarını hastanemize kabul ettik. 100 civarında umreci vatandaşlarımız misafir oldu. Onların en son 2 günde 70'ini kovid hastalığından tamamen izole ederek, tedavi olmuş halde evlerine tedavi olacak halde taburcu ettik."

'ERKEN TANIDA BAŞARI SAĞLANIYOR'

Enfeksiyon Hastalıkları bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Onur Ural, da bütün hastaların takibini Sağlık Bakanlığının kılavuzlarına göre yaptıklarını söyledi. Kullanılan ilaçlarında Sağlık Bakanlığı'nın ithal ettikleri ilaçlar olduğunu ifade eden Ural, " Genelde 5 günlük tedavi süresi uygulanıyor. Tedavi sonrası yaptığımız testlerle, hastalık etkenini görmediğimiz zaman, evde izolasyonuna devam etmek üzere eve gönderiyoruz. Olguların büyük kısmında, tedaviyle başarı sağlıyoruz erken dönemde geldikleri için."dedi.

İyileşenler arasında genç olanların yanı sıra 60 yaş üstü hastaların çoğunlukta olduğunu belirten Ural, taburcu olanlara 14 gün evde karantinada kalmalarını önerdiklerini belirtti. Ural, "Dengeli beslenmesi, uyku düzenin iyi olması ama; bunlardan daha önemlisi az temas etmesi, ev bireyleriyle ve dışarıdaki ortamlarla teması en aza indirmesidir" dedi.

4 BİN 800 TEST YAPILDI

4 bin 800 'Kovid-19' testin yapıldığı mikrobiyoloji laboratuvarındaki çalışmaları anlatan Tıbbi Mikrobiyoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Duygu Fındık, laboratuvarın 24 saat aralıksız çalıştığını söyledi. Fındık, şunları söyledi:

"Buradaki laboratuvarda bugün kadar moleküler testleri yapıyorduk.Dünyadaki pandemi salgınıyla birlikte ve ülkemize yayılınca, bakanlık tarafından Kovid-19 tanı laboratuvarı olarak görevlendirildi. Konya, Karaman ve Aksaray örnekleri bize geliyor. İzolasyon aşaması falan olduğu için testlerin yapımı biraz zaman alıyor. 1'i 90, 2'si 70'şer hastaya ait grup testi, 3 cihazla yaklaşık 3 saatte sonuçlanıyor. "

9 GÜNDE TABURCU OLDU

Koronavirüs tedavisi sonucu taburcu olan hastalardan Neriman Rusçuk (55), umre için Suudi Arabistan'a gittiğini ve 15 Mart'tan itibaren de Konya'da yurtta karantina altında olduğunu belirtti. Test sonuçları pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındığı ve 9 gün süren tedavisinin ardından taburcu olduğunu ifade eden Rusçuk, " 9 gün hastanede tedavi gördüm ve taburcu oldum. Tedavi sürecim çok güzel geçti ve sağlık çalışanları çok iyi davrandı. İyileşmemin en iyi etken moral ve burada çalışanların güzel yüzleri. Bundan sonra 14 gün evimde kalacağım. Benim tavsiyem kimse evlerinden çıkmamaya dikkat etsin"dedi.

Eskişehir'deki evine döneceğini ifade eden Rusçuk, "Oğlum ve gelinimle aynı evde yaşıyordum ama; 14 günlük karantina sürecinde tek yaşamam lazım. Onları evlerine göndereceğim. 14 gün daha onları göremeyeceğim. Önemli olan olara zarar gelmesin."diye konuştu.

Kaynak: DHA

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