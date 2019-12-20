Konya Devlet Tiyatrosu Malatya'da "Kasetçi" oyununu sahneledi

20.12.2019 21:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:52

Konya Devlet Tiyatrosu "Kasetçi" adlı oyunu Malatya'da tiyatroseverlerle buluşturdu.

Yılmaz Gruda'nın yazdığı, Alpay Ulusoy'un yönettiği oyun Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.



Oyun, "taşı toprağı altın" düşüncesiyle, içlerinde binbir umutla Türkiye'nin dört bir tarafından İstanbul'a göç eden Anadolu insanının bu büyük şehirde işsizlik ve geçim sıkıntısıyla karşılaşması, hiçbir şeyin aslında umdukları gibi olamaması ve bütün hayallerinin yıkılmasını anlatıyor.

Bir yandan yıkılan umutlar, diğer taraftan aşk ve sevginin yeşerttiği yeni hayaller ve umutları konu edinen oyunda, İstanbul'a göç eden insanların, gökdelenlerin arasında sıkışıp kalmaları ve hayatta kalmak için verdikleri yaşam mücadelesi gözler önüne seriliyor.

Yönetmen yardımcılığını Özgür Baş, dekor tasarımını Gözde Yavuz, kostüm tasarımını Ceren Karahan, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu, müziğini Gürkan Çakıcı, kareografiyi Yener Turan'ın yaptığı oyunda, Özgür Keçeci, Gülsüm Çiçekci, Deniz Yuca, Tolga Karasu, Yiğit Gümüşada, Özgür Baş, Kemal Çatmaz, Çağatay Eker, Gülesin Gelenbevi, Erdem Şenses, Ramazan Yıldız, İlayda Alakoç Ünel, Berkay Beder, Aytül Keçeci, Fatih Yağlıcan, Melisa Dülger, Eda Çimen, Servet Bayrakdar, Gökhan Akdeniz, Oğuz İdris Can rol aldı.

Oyun, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Kaynak: AA