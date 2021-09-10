Konya'dan gönderilen Berat Söğüt'te teslim alındı
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Konya'dan gönderilen Berat Söğüt'te teslim alındı

Konya'dan gönderilen Berat Söğüt'te teslim alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı III. Alaeddin Keykubat'ın Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e Uç Beyi Beratı göndermesinin 723'üncü yıl dönümünde Konya'dan gönderilen temsili berat, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nin başladığı gün Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'na...

Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı III. Alaeddin Keykubat'ın Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e Uç Beyi Beratı göndermesinin 723'üncü yıl dönümünde Konya'dan gönderilen temsili berat, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nin başladığı gün Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'na teslim edildi.

Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat'ın beylik alameti olarak Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e Uç Beyliği Beratı göndermesinin yıl dönümünde Konya'dan gönderilen temsili berat, Söğüt'e ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından Selçuklu Payitahtı Konya'dan Osmanlı'nın kuruluş şehri Söğüt'e gönderilen temsili berat Söğüt'te teslim alındı. Berat ile birlikte sancak, kılıç ve kaftan, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nin başladığı gün Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'na teslim edildi. - KONYA

Konya'dan gönderilen Berat Söğüt'te teslim alındı
Konya'dan gönderilen Berat Söğüt'te teslim alındı
Konya'dan gönderilen Berat Söğüt'te teslim alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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