Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı
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Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı

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Konya'nın Meram ilçesinde, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3'ü kadın, 4'ü erkek olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Aile katliamının nedeni ise 10 yıl önceki yaşanan ve daha sonra devam husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Meram'ın Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri ise, 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

İlk bilgilere göre, evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.

Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıl önce yaşanan kavga olduğu ortaya çıktı

POLİS, OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konya Valisi Vahdettin Özkaya ve Emniyet Müdürü Engin Dinç, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıl önce yaşanan kavga olduğu ortaya çıktı

KAVGANIN NEDENİ 10 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

7 kişinin katledildiği kavganın nedeni ise 10 yıl önce yaşanan bir olaya dayanıyor. Daha önce yaşanan kavga nedeniyle iki aile davalık olurken Yaşar Dedeoğulları'nın geçmiş dönemde verdiği ifadede, "Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa kedilerimi getir' dedim. Bu nedenle hakarete maruz kaldığını" söylediği öğrenildi.

Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıl önce yaşanan kavga olduğu ortaya çıktı

"BİZİ DÖVDÜLER"

Ayrıca dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan A.K, kendilerinin bahçede sigara içerken saldırıya uğradıklarını söyledi. K, "Amcaoğlum ile dışarı çıkmıştık. Komşumuz Barış Dedeoğulları bize doğru ışık tuttu. Barış bize yönelik küfürlü sözler söyledi. Ne olduğunu anlayamadan ailecek bize saldırdılar. Demir sopalarla vurup havaya ateş ettiler. Bayılacak duruma gelinceye kadar bizi dövdüler" dedi.

Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıl önce yaşanan kavga olduğu ortaya çıktı

"KENDİMİZİ KORUMAYA ÇALIŞTIK"

L.K. ise ifadesinde, "Bize sopayla saldırıp küfrettiler. Demir sopayla başıma vurdular. Tüfekle 4 el havaya ateş ettiler. İlk onlar bize saldırdı. Biz sadece kendimizi korumaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıl önce yaşanan kavga olduğu ortaya çıktı
Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıl önce yaşanan kavga olduğu ortaya çıktı
Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıl önce yaşanan kavga olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
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Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
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