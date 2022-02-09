KONYA (Haberler.com) - Kar yağışının devam etmesiyle birlikte bazı illerimizde yarın okullar tatil ilan edildi. Bu illerden birisi de Konya oldu. Peki, Konya'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Konya'da okullar tatil mi ilan edildi? Resmi açıklama yapıldı mı? Detaylar haberimizde...

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Valilikten yapılan açıklamalara göre yarın 4 ilimizde okullar tatil olacak. 9 Şubat bugün 8 ilimizde okullar tatildi. Yarın ise 4 ilimizde okullar tatil olacak

Yarın okulların tatil olacağı iller ve ilçeler:

- Karaman

- Konya

- Niğde

- Çankırı

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 ŞUBAT PERŞEMBE 2022)

Konya'da kar yağışı yeniden başladı... 22 ilçede yüz yüze eğitime bir gün uzaktan eğitim kararı alındı

KONYA Konya'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi tekrar beyaza bürüdü. Kar yağışıyla beraber 22 ilçede yüz yüze eğitime bir gün ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı.

Konya'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile beraber beyaz örtüyle kapanan kent merkezindeki parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı ile yüz yüze eğitime ara verilmesi sebebiyle kütüphaneye ders çalışmaya giden öğrencilerden Ahmet Kerem Usta (18), "Yağış ile birlikte her yer kar oldu. Konya'da bu yıl epey kar yağdı. Bugün kar yağışı ile beraber okullar da tatil edilmiş. Biz de şimdi kütüphaneye ders çalışmaya geldik buraya. Her yer kar oldu" dedi.

Okullar tatil olduktan sonra arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Bilal Sezer "Hava çok güzel şuan için kar çok güzel yağıyor. Okula gittik sabah erkenden ama okul tatil edilmiş. Şuan ders çalışmaya geldik. Malum sınavlar yaklaşıyor. Hava gayet güzel" diye konuştu.

"Konya'da eğitime kar engeli"

Konya'nın 22 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı sebebiyle Akşehir, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Beysehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Selçuklu, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli, Meram, Karatay, Ahırlı, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerinde yüz yüze eğitime 9 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

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