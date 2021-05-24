Yağmur duasına çıkan köylüler, aralarında topladıkları parayla Afrika'da su kuyusu açtıracak

Konya'nın Ilgın ilçesinde kuraklığın bitmesi için yağmur duasına çıkan köylüler, topladıkları parayı Afrika'da su kuyusu açtırmak için İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağışladı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde kuraklığın bitmesi için yağmur duasına çıkan köylüler, topladıkları parayı Afrika'da su kuyusu açtırmak için İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağışladı.

İlçeye bağlı Yukarıçiğil Mahallesinde her yıl yağmur duasına çıkan halk, bu sene de yağmur duası için bir araya geldi.

Her sene duanın ardından yapıldığının aksine bu yıl yemek ikram edilmedi. Köylüler, yemek için topladıkları 30 bin lirayla Afrika'da su kuyusu açtırmaya karar verdi. İHH İnsani Yardım Vakfı Ilgın Temsilciliği ile irtibata geçen köylüler, örnek de teşkil etmesi amacıyla yemek parasını bağışladı.

Mahalle sakinlerinden Adem Yayla, Afrika'nın kuraklıktan en çok etkilenen kıta olması nedeniyle bu bağışı yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Kıtlık yaşanan Afrika'da en azından bir köyün su ihtiyaçlarını giderecek olmanın sevincini yaşadıklarını kaydeden Yayla, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıllarda yağmur duasına çıkıp garibanlara ve mahalle halkına yemek verirdik. Pandemiden dolayı bu sene veremedik. Onun yerine Afrika'da bir su kuyusu açtırmanın daha faydalı olacağını düşündük. İHH ile irtibata geçtik ve parayı bağışladık. Susuzluk yaşayan insanlara bir nebze faydamız olursa ne mutlu bize. İnşallah başka köylere de örnek olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı