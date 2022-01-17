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Konya'da sürücüler dondurucu soğuklarda yiyecek arayan yaban hayvanlarını görüntüledi

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Haberler | Yerel

Konya'da sürücüler dondurucu soğuklarda yiyecek arayan yaban hayvanlarını görüntülediKONYA Konya'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından eksi 14'leri gören dondurucu soğuklarda yiyecek arayışına çıkan vaşak, dağ keçisi ve yaban domuzu sürücüsü sürücüler...

KONYA (İHA) - Konya'da sürücüler dondurucu soğuklarda yiyecek arayan yaban hayvanlarını görüntüledi

KONYA Konya'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından eksi 14'leri gören dondurucu soğuklarda yiyecek arayışına çıkan vaşak, dağ keçisi ve yaban domuzu sürücüsü sürücüler tarafından görüntülendi.

Yüksek kesimlerinde kar yüksekliğinin yarım metreye yaklaştığı Beyşehir ilçesinde karayollarında seyir halinde olan sürücüler, kar örtüsü üzerinde doğada yiyecek arayışına giren vaşak, yaban keçisi ve yaban domuzu gibi türlerle karşılaşıyor. Yabani hayvanları gördükten sonra duran ya da yavaşlayan sürücülerin cep telefonları ile kaydedip sosyal medyada paylaştığı görüntüler takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor.

Sürücü Osman Yüksek, Beyşehir-Antalya Karayolu üzerinde otomobiliyle seyir halinde iken yola çıkan bir vaşak ile yaban keçisini görüntülemeyi başardı. Bir başka sürücü Selman Sayın ise, Yeşildağ-Kurucuova mahalleleri arasındaki dağlık alanda yolda hareket halindeyken karayoluna çıkan yaban domuzu sürüsünü kaydetmeyi başardı.

Kaydedilen görüntülerde, yol kenarındaki karlı kaplı arazide yürüyen vaşağı görüntülemek için yanındakinden aracının camının açılmasını isteyen sürücünün vaşağa izleyenlere tebessüm ettiren 'pisst' diye seslenmesi dikkat çekiyor. Aynı sürücünün kar örtüsü üzerinde koşarak yoldan uzaklaşmaya başlayan yaban keçisini çektiği anlar da yer alıyor. Yaban domuzu sürücüsü de, dağa doğru kaçarken görüntülendi.

Konya'da sürücüler dondurucu soğuklarda yiyecek arayan yaban hayvanlarını görüntüledi

Konya'da sürücüler dondurucu soğuklarda yiyecek arayan yaban hayvanlarını görüntüledi

Konya'da sürücüler dondurucu soğuklarda yiyecek arayan yaban hayvanlarını görüntüledi

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İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Son Dakika Haberleri

Konya, kar, Yerel, Haber

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