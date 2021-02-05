Konya'da korkutan manzara: Acıgöl'de derin yarıklar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Konya'da korkutan manzara: Acıgöl'de derin yarıklar oluştu

05.02.2021 23:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:52
Konya'da korkutan manzara: Acıgöl'de derin yarıklar oluştu

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl, kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor. Derin yarıkların oluştuğu gölde, yer altı suyu daha fazla çekilmeye devam ederse Konya'daki birçok havzanın çökmesine sebep olacak.

Konya Karapınar'da volkanik patlama sonucu oluşan Acıgöl, kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor. Türkiye'nin 1'inci dünyanın ise en derin 3'üncü gölü olan Acıgöl'ün, su seviyesinin 7 metre çekildiğini kaydeden, Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, "Göle yakın yerlerde yer çekimi etkisiyle marın içerisinde geniş yarıkları gördük. Orta ve batı Anadolu da yer altı suyunun alçalmasına bağlı olarak çökmeler, yüzey deformasyonları meydana geliyor. 2000'li yılların başından günümüze kadar Acıgöl'de yaklaşık en az 7 metrelik su seviyesinde düşme var." dedi.

Konya'da korkutan manzara: Acıgöl'de derin yarıklar oluştu

"SU SEVİYESİ DÜŞTÜKÇE YARIKLAR BÜYÜYOR"

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan gölün Meke Gölü gibi olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Eren, "Yer altı su çekilmelerini Meke Gölü'nden, Çıralı Obruğu'ndan biliyoruz. O bölgede yer altı suyunun alçalmasına bağlı olarak yüzeyde gördüğümüz sulak alanların büyük bir bölümü gözümüzün önünden yok olmaya devam ediyor. Acıgöl, bu bakımdan kalan son temsilci gibi ve umarız onu kaybetmeyiz. Umarız oradaki su da çekilip, kurumaz. Ancak buradaki su seviyesi düştükçe bu yarıklar da büyüyor" diye konuştu.

Konya'da korkutan manzara: Acıgöl'de derin yarıklar oluştu

"SU SEVİYESİNİ DENLEMEK İÇİN TEDBİR ALMALIYIZ"

Çökmelerin daha büyük problemlere sebep olacağını kaydeden Prof. Dr. Eren, şöyle devam etti:"Yer altı su seviyesini dengeye getirebilecek tedbirler almamız gerekiyor. Gelen su belli, kullanılan su belli. Bu şekilde devam ederse yer altı su seviyesi daha da alçalmaya devam edecek ve çökmeler de artarak gelişecek. İleride bu çökmeler, Konya havzasında ve Karapınar havzasında yüzey faylanmaları şeklinde gördüğümüz çökmeler daha büyük problemler oluşturmaya başlayacak. Yer altı su seviyesinin alçalmasını, dengede tutmayı sağlayamazsak maalesef bu çökme olayları bütün Batı ve Orta Anadolu havzalarında olduğu gibi Konya ve Karapınar havzalarında büyüyerek devam edecektir."

Konya'da korkutan manzara: Acıgöl'de derin yarıklar oluştu

HAVZAYA EKSTRA SU GETİRİLMELİ

Yaşanan durum sonrası alınacak tedbirlerden bahseden Prof. Dr. Yaşar Eren, "Belirli tedbirler alarak havzaya ekstra suları getirip, yer altı sularını dengeye getirecek beslemeler yapmamız gerekiyor. Çok geç kalmadan deniz sularının arıtılarak havzalara kullanımını, tarımsal faaliyetinin çok yoğun olduğu bölgelere iyice arıtıldıktan sonra mutlaka aktarılması hatta yapılması düşünülen yeraltı barajlarına bu suların kullanılmadan önce iyice arıtıldıktan sonra depolanması ve buna yönelik araştırmaların yapılması gerekiyor diyoruz. Yoksa bu şekilde devam ederse tarımsal faaliyetlerden vazgeçmemiz mümkün değil" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halsey Cem Yılmaz Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Mersin Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da korkutan manzara: Acıgöl'de derin yarıklar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 23:52:49. #1.14#
title