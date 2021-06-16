Konya'da "KOP ile Toprağa Dokun Doğada Kal Projesi"nin açılış töreni yapıldı

Konya Ovası Projesi-Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) destek programı kapsamında yürütülecek "KOP ile Toprağa Dokun Doğada Kal" projesinin açılış töreni Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Konya Ovası Projesi-Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) destek programı kapsamında yürütülecek "KOP ile Toprağa Dokun Doğada Kal" projesinin açılış töreni Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, projenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan "Telafide Ben de Varım" programının "en güzel" örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Sınıflarda verilen akademik eğitimin yanı sıra bu projede olduğu gibi uygulamalı eğitimlerin de çok önemli olduğunu vurgulayan Büyük, proje ortaklarına ve uygulamada emek verenlere teşekkür etti.

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de okullardaki alanların değerlendirilmesinin önemli olduğunu, böyle bir projeyi desteklemekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ise bu alanlarda elde edilen kazanımların sınıflardaki eğitime de çok faydası olacağını dile getirdi.

Açılış programına Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

KOP İdaresi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Kaymakamlığı, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya Milli Eğitim Müdürlüğü, Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğü, Selçuklu Halk Eğitim Merkezi ve Cahit Zarifoğlu İlkokulu ortaklığı ile yürütülecek projeyle bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirmek, modern sulama yöntemleri ve tarımda sürdürülebilirlik için çocuklara ve gençlere yönelik eğitim uygulamaları planlanıyor.

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere okul bahçesinde öğrencilerle süs bitkileri yetiştirmek için sera uygulaması, açık ekim alanları, hayvanat bahçesi, açık atölyeler (bilim, resim, sanat, drama, kil atölyeleri), arkeolojik kazı alanı, kum havuzu, bocce sahası yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı