Konya'da boğanın saldırısına uğrayan çoban yaralandı
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Konya'da boğanın saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Konya'da boğanın saldırısına uğrayan çoban yaralandı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Karapınar ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan çoban yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan çoban yaralandı.

İlçeye bağlı Yelekli mevkisindeki çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu İkramullah Armani (23) inekleri sağımhaneye götürdüğü sırada bir boğanın saldırısına uğradı.

Boğanın bir süre sürüklediği Armani, sağımhanenin dışına kaçmayı başardı.

Yaralanan çoban çiftlik sahibi tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan boğanın çobana saldırı anı çiftlikteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, boğanın çobanı yere düşürdüğü ve boynuzuyla sürüklediği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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