Konya'da bir iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli Niğde'de yakalandı
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Konya'da bir iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli Niğde'de yakalandı

19.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:38
Konya'da bir iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli Niğde'de yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesine bir iş yerinden elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesine bir iş yerinden elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zengen Mahallesinde bir işyerinde hırsızlık meydana geldiğine ilişkin ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelilerin akaryakıt istasyonundaki görüntülerine ulaştı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda E.Ö, V.A, İ. Ş. ve M.A'yı Niğde'nin Bor ilçesinde yakalayarak Ereğli'ye getirdi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan elektronik eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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