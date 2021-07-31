Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden detay: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı

Konya'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin akrabası İzzet İnik, iki ailenin barışmak üzere olduğunu belirterek, "Birkaç kişi araya girdi, 'Barışalım' diye. Barış olacaktı" dedi.

Konya'da yaşanan aile katliamının yankıları sürüyor. Olayla ilgili, asıl şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alındı, fail her yerde aranıyor.

Dün gerçekleşen feci olayda, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde aynı aileden 7 kişi öldürüldü. Bununla da yetinmeyen fail, evi ateşe verdi. Söndürme çalışmalarının ardından eve giren sağlık ekipleri Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerine gelen Dedeoğulları ailesi yakınları yıkıldı

10 YILLIK HUSUMET

Aile katliamının nedeninin ise 2 aile arasında, 10 yıl önce yaşanan ve daha sonra devam eden husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

"MİLLETİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ARABADAN BENZİN ALIP İÇERİ DÖKÜYOR"

Dedeoğulları ailesinin akrabası İzzet İnik, iki ailenin barışmak üzere olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Birkaç kişi araya girdi, 'Barışalım' diye. Barış olacaktı. Dün gelen arkadaş tek başına gelmiş, arkada kim varsa kameraya görünenler. Kapının önünde önce Serpil ile oğlanı vuruyor. Yaşar Amca merdivende oturuyormuş, içeri girince onu vuruyor. Tek kişi yani. Daha sonra ahırın önünde iki kız hayvanlara sağım yapıyormuş onları, anne ile birini de evde otururken vuruyor. Eli sıkışıyor. Kız buna saldırıyor. Dönüp arabadan silahı sıkıyor. Milleti öldürdükten sonra gelip arabasından benzin alıp içeri döküyor, ateşe verip çıkıyor. Planlı. Onların hepsinin evleri boş. Onların evlerinde de kamera var."

İnik, Yaşar Dedeoğulları'nın İngiltere'de yaşayan bir oğlunun bayram tatili için geldiğini ve dün geri döndüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez