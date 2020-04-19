Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
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İsmail Türk, Karapınar, Reşadiye, Güncel

Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde Reşadiye Mahallesi Çingir Küme Evleri mevkiinde yer altı sularının çekilip toprağın çökmesiyle ansızın oluşan obruk, mahalleliyi tedirgin etti. Bir gün önce meradan geçtiğini belirten bir çoban "Dün bir şey yoktu. Şimdi 5 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni bir obruk var" dedi.

19.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:39
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen irili-ufaklı obruklara bir yenisi daha eklendi. 35 metre çapında 15 metre derinliğindeki yeni obruğu hayvan otlatırken fark eden çoban İsmail Türk, "Obruk olmadan bir gün önce meradan geçtik bir şey yoktu. Şu an geldiğimizde obruk olmuş" dedi.

35 METRE ÇAPINDA, 15 METRE DERİNLİĞİNDE

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen irili-ufaklı obruklara bir yenisi daha eklendi. Reşadiye Mahallesi Çingir Küme Evleri mevkiinde hayvanlarını otlatan çoban İsmail Türk, yeni obruğu fark edince durumu mahalle sakinlerine bildirdi. Yaklaşık 35 metre çapında 15 metre derinliğinde oluşan obruk, içindeki bazı bölümlerde yine çökmeler olduğundan adeta iç içe iki obruk gibi görünüyor.

"BİR GÜN ÖNCE OBRUK YOKTU"

Bir gün önce meradan geçtiğinde obruk olmadığını belirten İsmail Türk, "Sabah koyunları aldım meraya getirdim. Merada farklı şeylerin olduğunu fark ettim. Dikkatli olmam belki de bizi korudu. Çukur gibi yer gözüküyordu. Yaklaştığımda obruğun olduğunu gördüm. Tedirgin oldum. Telefonlar çekmediği için hemen eşeğe binerek köydekilere haber verdim. Geldiğimizde korkunç bir görüntü vardı. Bu alanda koyun otlatan çok çoban var. Koyun var. Bölgenin tellerle çevrilip koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Obruğu inceledikten sonra uzaklaştığını belirten Türk, "Biraz ileriye gittim ve kahvaltı yapacaktım. Obruğun olduğu bölgeden gürültüler gelmeye başlayınca korkup, uzaklaştım" diye konuştu.

Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti

MAHALLELİ ÖNLEM ALINMASINI İSTİYOR

Bölgede önlem alınmasını isteyen mahalleli İsmet İşleker de, "Burada sanki iç içe iki obruk oluşmuş. Obruk alanı çok geniş. İlk oluşan obruğun derinliği çok fazla ve korkutucuydu. Gelip baktığımızda şok olduk. Obruk olmadan bir gün önce meradan geçtik bir şey yoktu. Ertesi gün geldiğimizde obruk olmuş. İnsan korkmaz mı? Üzerinde koyun otlatırken olsaydı. Daha kötü sonuçlar olabilirdi. Yan tarafta tarım alanı, 500 metre ilerde tarla işi yapanlar var. O bölgelerde de olabilirdi. Bir sürü insan çalışıyor. Tedirginlik yaşıyoruz. Araştırılıp bilgi verilmesini ve önlem alınmasını istiyoruz. Yetkililerin yardımını bekliyoruz" dedi.

Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti

Kaynak: DHA

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