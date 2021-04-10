Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; Rus turistlerin de olduğu çok sayıda yaralı var (1)

Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; Rus turistlerin de olduğu çok sayıda yaralı var (1)KONYA- Aksaray yolunun 2 farklı noktasında, buzlanma ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi.