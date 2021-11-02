KASTAMONU (İHA) - - Konya Büyükşehir'den sel mağduru hayvan üreticilerine destek

Atıl araziler ekilerek elde edilen 2 tır arpa Kastamonu'ya gönderildi

KONYA - Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından atıl olan araziler değerlendirilerek kullanılmayan 700 dekarlık alanda ekilen ve hasadı yapılan arpa, Kastamonu'da sel mağduru hayvan yetiştiricilerine gönderildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Modeli Belediyecilik uygulaması ile atıl araziler susuz tarım uygulaması ile arpa ve buğday ekilerek değerlendirildi. Konya Büyükşehir, yapılan hasat sonucu elde edilen ürünleri sosyal destek amacıyla kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik örneği olarak ilçelerde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait atıl arazileri üretime kazandırdıklarını, elde edilen ürünü sosyal destek çalışmalarında kullandıklarını belirterek, Çomaklı Mahallesi'ndeki 700 dekarlık arazide ektikleri arpadan elde ettikleri mahsulü, Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen hayvan üreticilerine gönderdiklerini söyledi.

Başkan Uğur İbrahim Altay, ilçelerde mülkiyeti kendilerine ait atıl durumda bulunan arazilerde susuz tarım uygulaması yaparak hem kuraklığa dayanıklı türlerle ilgili Ar-Ge çalışması yaptıklarını hem de elde edilen ürünün tamamını sosyal destek amacıyla kullandıklarını ifade etti. Konya Modeli Belediyecilik örneği olan çalışma kapsamında Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde atıl durumdaki 700 dekar araziye arpa ekimi yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, arpanın hasadının yaz aylarında yapıldığını hatırlattı. Başkan Altay, "Elde ettiğimiz ilk mahsulleri anlamlı bir yerde kullanmak istedik. Buradan topladığımız mahsulü yaz aylarında Batı Karadeniz'de yaşanan ve tüm Türkiye'yi hüzne boğan sel felaketinden etkilenen büyükbaş hayvan üreticilerimize gönderme kararı aldık. 2 tır dolusu mahsul Kızılay Selçuklu Şubemiz ile birlikte Kastamonu ve çevresindeki üreticilerimize destek olmak amacıyla gönderildi. Kızılay'ımıza da şükranlarımı sunuyorum. Yaşanan acıları göğüsleyerek selden etkilenen insanlarımızın yaralarını hep birlikte sarıyoruz" diye konuştu.

Çomaklı Mahalle Muhtarı Hasan Dinç ise, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın katkılarıyla mahallelerindeki arazide kuru tarım denemesi yapıldığını ve güzel verim alındığını belirterek, atıl araziye verimli bir arazi haline getiren Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.