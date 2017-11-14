Konya Büyükşehir Belediyesinden Rakka'da Görülen Araçla İlgili Açıklama: Hurdaya Çıkmış, Bizim Değil

DEAŞ'ın çekildiği Suriye'nin Rakka kentinde Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç bulunduğu ileri sürüldü. Belediye yetkilileri ise araç üzerindeki logonun çok eski olduğu ve aracın hurdaya çıktığını dolayısıyla kendileriyle bir alakasının olmadığını açıkladı.

TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAF

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tartışmalara neden oldu. Fotoğrafta eski bir kamyonunun üzerinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin logosu görülürken, aracın üzerinde 'Resmi hizmete mahsus' yazısı da dikkat çekiyor.



"HURDAYA ÇIKMIŞ ARAÇLARDAN BİRİ OLABİLİR"

Cumhuriyet'ten Onur Şahin'in haberine göre, Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yetkilileri, logonun eski olduğunu ve aracın hurdaya çıktığını savundu.

Konuyla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi'nin açıklama yapacağını ifade eden yetkililerin açıklamasında, "Araç kapısının üzerindeki logo bizim yaklaşık 15 yıl önce kullandığımız bir logoydu. Onlar çok eski araçlar. 20-30 yıllık. Bizim öyle, araç kapısının üzerindeki gibi logomuz yok. Biz 2004 yılından beri farklı bir logo kullanıyoruz. Mutemelen bizim eski hurdaya çıkmış araçlarımız ihale ile satılıyor. O araçlardan biri olabilir. Doğru mu, değil mi araştırıyoruz. Konuyla ilgili gün içinde resmi açıklama yapacağız." denildi.

İlerleyen dakikalarda Konya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden konu ile ilgili açıklama da yapıldı.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

İşte o açıklama:

"Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında belediyemize ait olduğu iddia edilen hurda bir araçla ilgili tamamen gerçeğe aykırı haberler yayınlanmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yapılması uygun görülmüştür: Bu tür kasıtlı ve algı oluşturmaya yönelik haberler ülkemizi karalama çabalarının bir uzantısıdır. Ülkemizi ve şehrimizi illegal örgütlerle irtibatlı gibi gösteren iddialar tamamen asılsızdır.

"FOTOĞRAFTAKİ LOGO BİZİM DEĞİL"

Sosyal medyada ve internet sitelerinde yayınlanan fotoğraflardaki araç belediyemiz envanterine kayıtlı bir araç değildir. Söz konusu fotoğrafların nerede ve nasıl çekildiği belli olmadığı gibi fotomontaj olma ihtimali de oldukça yüksektir. Zira fotoğraftaki aracın alt ve üst yapısı ile oynanmış ve birbiri ile uyumlu olmadığı rahatlıkla görülmektedir. Araç üzerinde görünen logo belediyemizin kullandığı resmi logosu da değildir."