Konuşanlar Exxen'den kaldırıldı mı? Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı hangi platforma geçti?

Konuşanlar Exxen'den kaldırıldı mı? Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı hangi platforma geçti?
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Konuşanlar Exxen'den kaldırıldı mı? Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar programıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Peki, Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı nerede yayınlanacak, hangi platforma geçti? Konuşanlar bitti mi? İşte, detaylar…

Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu üstlendiği ve büyük bir izleyici kitlesi edinen "Konuşanlar" programı hakkında ortaya atılan iddialar, sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Özellikle Exxen platformundaki yayınlarına ara verilmesi, programın tamamen kaldırıldığı yönündeki söylentileri beraberinde getirdi. Peki, Konuşanlar Exxen'den kaldırıldı mı? Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı hangi platforma geçti, devam edecek mi? İşte, merak edilen tüm detaylar ve son gelişmeler…

KONUŞANLAR EXXEN'DEN KALDIRILDI MI?

Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı ve geniş izleyici kitlesine ulaşan "Konuşanlar" programı, Exxen platformundan ayrılıyor. Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda Exxen'de olmayacağız" ifadeleriyle ayrılığı doğruladı. Programın eski bölümleri platformda hâlâ yer alsa da, yeni içerikler artık Exxen'de yayınlanmayacak.

Konuşanlar Exxen'den kaldırıldı mı? Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı hangi platforma geçti?Konuşanlar Exxen'den kaldırıldı mı

KONUŞANLAR HANGİ KANALA GEÇTİ?

Konuşanlar'ın yeni yayın adresi henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak kulis bilgilerine göre Hasan Can Kaya, Netflix, Disney+, Prime Video ve GAİN gibi dijital platformlarla görüşmelerini sürdürüyor. Yeni sezonda programın bu platformlardan birinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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