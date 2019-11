Konuk: "Geleceğin anahtarları öğretmenlerimizin elindedir"

23.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:04

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve (PANKOBİRLİK) Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Recep Konuk, "Milletimizin geleceğinin inşasının mesuliyetini üstlenen, ailelerinden emanet aldıkları cevherlerden pırlanta gibi nesiller yetiştirme azmindeki ruh sanatkarı olmanın verdiği sorumluluğu asla aklından çıkarmayan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.



PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, yaptığı açıklamada, "Milletimizin geleceğinin inşasının mesuliyetini üstlenen, ailelerinden emanet aldıkları cevherlerden pırlanta gibi nesiller yetiştirme azmindeki ruh sanatkarı olmanın verdiği sorumluluğu asla aklından çıkarmayan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenler toplumun en güvenilir, emanet ehli insanlarıdır, öyle olmak mecburiyetindedir. Çünkü her ana-babanın, her ailenin en kıymetli varlığını; evladını emanet ettiği, evladının geleceğini emanet etiği kişilerdir öğretmenler. Aileden emanet aldıkları cevherden mücevher çıkarmak ya da çıkarmamak öğretmenin elindedir. Ruh sanatkarı öğretmenlerimizin maharetleri ve yaptıkları ile yapacakları ülkemizin ve milletimizin geleceğinin de belirleyicisidir. Huzurun, hoşgörünün, refahın, zenginliğin, ilerlemenin, kalkınmanın kısaca toplum hayatının tüm unsurlarının hamuru bugün öğretmenlerimiz tarafından yoğrulur, şekli, şemali, tadı, tuzu onların hamurunu yoğurduğu nesiller millet hayatında sorumluluk üstlendiğinde kendini gösterir. O nedenle geleceğin anahtarları öğretmenlerimizin elindedir. Milletimizin önündeki daha çok refaha, daha huzurlu, daha saygın, daha güçlü bir ülkeye açılan kapıları açabilecek anahtarlar ile daha hoşgörülü, dayanışma hasleti daha yüksek, birbirine daha çok kenetlenmiş bir millet inşası için gerekli harç öğretmenlerimizin ellerindedir. Okullar ve öğretmenlerimiz evlatlarımızı ve gençlerimizi hayata ve geleceğe hazırlarken sergiledikleri özverili gayret ile sadece onlara bilgi ve bilgiye ulaşmanın anahtarını sunmuyor. Onlar, sosyal hayata, iş hayatına evlatlarımızı ve gençlerimizi hazırlıyor, toplumda birlikte yaşamanın temel kaidelerine rehberlik ediyor, üretimden tüketime, çalışma kültüründen dünya ufkumuza kadar bir bütün olarak geleceğimizin, gelecekte nasıl yaşayacağımızın da temellerini atıyorlar" dedi.



"Bugün dünyada gücün parametreleri değişti"



"Hem bireysel olarak hem de millet olarak bugün ulaştığımız seviyede en büyük pay şüphesiz öğretmenlerimizindir ve istikbalimizin şekillenmesinde de en büyük hisse yine onlara ait olacaktır" şeklinde açıklamasını sürdüren Başkan Konuk, mesajında "Makamı, mevkisi, işi gücü her ne olursa olsun hepimiz hem birey olarak hem de dünya milletler ailesi arasında hızlı adımlarla ilerleyen bir ülkenin evlatları olarak öğretmenlerimize karşı borçluyuz. Üzerimizde hakkı ve emeği olan kendi öğretmenlerimize karşı nasıl saygı duyuyor, minnet duyguları taşıyorsak, istikbalimizi şekillendiren bugünün eğitim neferlerine, tecrübelisiyle genciyle tüm öğretmenlerimize de millet olarak aynı saygıyı duyuyor ve aynı minnet duygusunu besliyoruz. Çünkü biz şunu biliyor ve şuna inanıyoruz; onlar genç cumhuriyetimizin çıktığı kalkınma yolunda tarihi bir görevi başarıyla yerine getirdiler ve bilgili, yetişmiş ve donanımlı gençler yetiştirerek ülkemizin aydınlık geleceği için fedakarca çalıştılar, özverili gayret gösterdiler. Öğretmenlerimizin özverili gayreti ülkemizi ve milletimiz için dün çok önemliydi, bugün bu önem düne göre kat, kat artmıştır. Çünkü dünün dünyasında eğitim ülkelerin var olan potansiyelini değerlendirmek için önemliydi. Bugün dünyada gücün parametreleri değişti. Yani petrol, madenler, hatta makineler, fabrikalar, yollar, köprüler tek başına zenginlik kaynağı ve göstergesi değil. Bugün bilgi ve teknoloji zenginliğin ve gücün asıl kaynağı. Bilgi ve teknoloji üretmek için de iyi bir eğitime ihtiyaç var. Eğitimde kaliteye ihtiyaç var. Üreten gençler yetiştirmeye ihtiyaç var. Dünün dünyasında gelişmiş ülkelerle mesafeyi kapatmak güçtü, daha çok zamana ihtiyaç vardı. Bugün arada sadece bir nesillik fark var. Sadece bir nesli ve onu takip eden nesilleri iyi eğitip, iyi yetiştirip, bilgi ve teknoloji üretiminde sıçrama yapmak ve aradaki mesafeyi kapatmak, sonrada onu korumak mümkün. O nedenle de bugün için en önemli konu eğitimdir. Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz yıl 2023 Eğitim Vizyonunu açıklarken 'Herhangi bir yatırım yanlış yapıldığında para ve zaman kaybıdır. Ama eğitimde bir yanlış yapıldığında nesiller, asırlar kaybedilir' dedi. Maalesef bu millet çok sayıda nesil kaybetti, bu ülke asırlar olmasa bile yıllar kaybetti. Bizim artık tek bir nesli değil, tek bir evladımızı bile kaybetmeye, bırakın asırları tek bir yılı bile kaybetmeye tahammülümüz yok. Çünkü yetişmeye çalıştığımız bir dünya var. Erişmeye çalıştığımız bir refah seviyesi var. Büyütmeye ve dünyanın önüne geçirmeye çalıştığımız bir sanayi, yapmaya çalıştığımız bir teknolojik atılım var. O nedenle hata yapma lüksümüz yok. Daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için her neslin, her evladımızın yeteneğini parlatmaya, bilgisini arttırmaya ihtiyacımız var. Bizim acelemiz var. Yetişmeye çalıştığımız bir dünya var. Bu gayrette, bu çabada, bu yarışta ülkemizin en büyük dayanağı dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu misyonu gerçekleştirme iradesine sahip öğretmenlerimizdir" şeklinde konuştu.



"Geri adım atmama iradeleri istikbalimizin ve bu toprakların parlak geleceğinin teminatıdır"



Genel Başkan Recep Konuk, "Bir üretici kuruluşu olarak biz, dün olduğu gibi bugün de daha çok üreterek ve daha çok ürettirerek ülkemizin gücüne güç katması, milletimizin zenginliğine zenginlik, refahına refah eklemek için gösterdiğimiz gayrette en büyük dayanağımızın ve destekçimizin öğretmenlerimiz olduğunu biliyor, onların yetiştirdiği gençlerimiz için ve onların rahle-i tedrisatından geçmiş nitelikli, donanımlı, bilgilerine ve kabiliyetlerine inancımız tam olan, ufku açık gençlerimizle ve o gençlere iş hayatının her kademesinde duyduğumuz güvenin sonucunu her geçen gün daha fazla almanın özgüveniyle yarının daha müreffeh, daha zengin daha güçlü Türkiye'sinin inşasına tarlada daha çok üreterek ve tarlada üretilenleri her geçen gün daha kıymetli hale getirerek katkı veriyoruz. Biz içindeyiz ve biliyoruz yarının daha güçlü, daha üretken, daha itibarlı, daha kudretli Türkiye'si öğretmenlerimizin gayret, fedakarlık ve özverileriyle şekillenecektir. ve yine biliyoruz ki, onların evlatlarımız ve gençlerimizin eğitimi söz konusu olunca hiçbir maddi ve manevi zorluk karşısında geri adım atmama iradeleri istikbalimizin ve bu toprakların parlak geleceğinin teminatıdır. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözüyle bizim medeniyetimizin en itibarlı makamı tahsis ettiği öğretmenlerimize geleceğimizi şekillendirirken gösterdikleri gayrette destek olmanın, yardımcı olmanın, en azından dualarımızda onlara yer vermenin hepimizin asli görevi olduğunu hatırlatır, bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin her alanda ilerlemesi için katkı vermiş, katkı vermeye devam eden öğretmenlerimize saygı, minnet ve şükran duygularımızı ifade ederken, bir eğitim neferi olarak çıktıkları yolda teröre hedef olan şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anar, Türkiye'nin dört bir yanını bilim ışığı ile aydınlatan öğretmenlerimize olan inancımızı ve desteğimizi ifade ederek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım" ifadelerini kullandı. - KONYA

