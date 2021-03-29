Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
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Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi

İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi Park halindeki araçlara çarptıktan sonra çeyiz mağazasının vitrinine girerek durabildi Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, park halindeki araca çarpan otomobil, ceyiz mağazasının vitrinine çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi

Park halindeki araçlara çarptıktan sonra çeyiz mağazasının vitrinine girerek durabildi

ANTALYA - Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, park halindeki araca çarpan otomobil, ceyiz mağazasının vitrinine çarparak durabildi. Park halindeki 2 araç ve çeyiz mağazasında büyük hasar oluşurken, araçta bulunan iki kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattılar.

Kaza Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi hastane caddesinde yaşandı. Manavgat Devlet Hastanesi istikametinden Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Ahmet Özen'in kullandığı 35 ANG 980 plakalı otomobil, şelale caddesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 07 JU 933 plakalı otomobile ve kaldırımda bulunan meşrubat dolabına çarptıktan sonra ceyiz mağazasının vitrinine girerek durabildi. Otomobilin çarptığı park halindeki otomobil de yine önünde çarpmanın şiddetiyle önünde park halindeki 07 AFC 293 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Özen ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sami Özdemir yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ambulansta ilk müdahalenin yapılmasının ardından telefonlarını aramak amacıyla ambulanstan inen yaralılarla kendilerine yardıma gelen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Yardım eden bir vatandaş, kendisinin yardım ettiğini, bunun karşılığında telefonlarını çalmakla suçlandığını belirterek tepki gösterdi.

Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil sokağı savaş alanına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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