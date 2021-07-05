Kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı: 3 yaralı Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u takip eden sağlık ekipleri yaptı Gaziantep'te, kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki korkulukları devirerek karşı şeride geçti.

Kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı: 3 yaralı

Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u takip eden sağlık ekipleri yaptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki korkulukları devirerek karşı şeride geçti. 3 araca çarparak durabilen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BF 5745 plakalı Renault marka otomobil kontrolden çıktı. Hızını almayan otomobil orta refüjdeki korkulukları devirerek karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil önce 27 B 1122 plakalı Renault marka otomobile daha sonra 42 ABS 161 plakalı Opel marka otomobile ve 80 DB 521 plakalı Tofaş marka otomobile çarparak durabildi. Kazada, 34 BF 5745 plakalı otomobilin sürücüsü ve yolcu koltuğunda bulunan bir kadın ile 27 B 1122 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Gaziantep'te bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u takip eden sağlık ekipleri yaptı. Kısa süre sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası kısa süreli trafiğe kapanan yol, vatandaşların hurdaya dönen otomobili iterek yolun kenarına almasıyla tek şerit olarak trafik akışı sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul