Kongreyi basmaya özel jetiyle giden emlakçı Ryan: Pişman değilim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kongreyi basmaya özel jetiyle giden emlakçı Ryan: Pişman değilim

19.01.2021 09:48 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:54
Kongreyi basmaya özel jetiyle giden emlakçı Ryan: Pişman değilim

ABD Kongresi'ni basan grupta olmasının yanı sıra baskına özel jetiyle gittiği için gündem olan Tekaslı emlakçı Jenna Ryan yine kendini ve destekçisi olduğu ABD Başkanı Donald Trump'ı savunarak, " Trump orada olmamızı istedi, tarihe tanıklık ettim" dedi.

ABD Kongresi'ni basan grupta olmasının yanı sıra baskına özel jetiyle gittiği için gündem olan Tekaslı emlakçı Jenna Ryan yine kendini ve destekçisi olduğu ABD Başkanı Donald Trump'ı savunarak, " Trump orada olmamızı istedi, tarihe tanıklık ettim" dedi.

ABD'de 6 Ocak kongre baskını gündemdeki yerini koruyor.  ABD Kongresi'ni basan grupta yer alan ve baskına özel jetiyle gittiği için gündem olan Tekaslı emlakçı Jenna Ryan NBC News'e konuştu. Ryan, 6 Ocak'taki baskınla ilgili hiçbir pişmanlık duymadığını belirterek, "Orada olduğum için memnunum. Çünkü tarihe tanıklık ettim. Bir daha bunu yapma fırsatım olmayacak" diye konuştu.

"OYLARI ÇALMALARINI ENGELLEMEK İÇİN BU YOLU KULLANDIK"

Özel jetine atlayıp Washington'a oyların tescili için toplanan Kongre'yi işgale 'Trump'la dayanışma için gittiğini' ifade eden Ryan, "Başkan Trump 6 Ocak'ta Washington DC'de olmamızı istedi. Oyları çalmalarını engellemek için bu yolu kullandık" ifadelerini kullandı. Rahat tavırlarıyla tepki çeken Ryan, basmak kelimesinin manasını da sorguladı. "Mutfağı da 'basabilirsiniz.' Bir yerip basıp 'Yeter artık' diyebilirsiniz. İnsan öldürmek için bir yeri basıyor değilim. 'Ya yaşam ya ölüm' derken biri beni öldürse bile inandığım gerçeğin arkasında duracağım demek istedim" diye konuştu. 

ÖZEL JETİYLE PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Trump'a destek olmak için Teksas'tan özel jetiyle Washington'a gelen ünlü emlakçı Jenna Ryan idi. Radyoculuk da yapan Ryan'ın, baskına katıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepki toplamıştı. Önce lüks 'baskın yolculuğundan' fotoğraflarını yayınlayan Ryan, ardından Kongre binasındaki kırık camların önünden kareler paylaşmıştı. Ryan'ın beş kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin yazdığı "Capitol'de (Amerikan Kongre binası) fırtına estirdik. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" sözleri ise büyük tepkiye neden olmuştu.


Kongreyi basmaya özel jetiyle giden emlakçı Ryan: Pişman değilim
Kongreyi basmaya özel jetiyle giden emlakçı Ryan: Pişman değilim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ozan Tufan Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kongreyi basmaya özel jetiyle giden emlakçı Ryan: Pişman değilim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 09:55:19. #1.15#
title